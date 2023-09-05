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绿色金融稳步推进 助力经济社会低碳发展

2023年09月05日08:15 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （杜燕飞、欧阳易佳）9月2日至6日， 2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服务会）在北京举行。本届服贸会聚焦绿色低碳，其中在环境服务专题汇集了众多中外企业，集中展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用。

“本届服贸会倡导全面绿色转型，旨在激励国内企业对标国际相关行业，不断提高技术水平、创新能力、产品质量和性能，从而提高中国企业的国际竞争力，并逐步提升国际市场份额和品牌影响力。突出自身优势、打破区域壁垒进一步推动中国经济的高质量发展。”首都会展集团总经理周一炜此前在2023年中国国际服务贸易交易会·环境服务专题媒体对接会上表示。

近年来，随着我国绿色金融体系日益完善，行业标准逐步落地，作为社会“稳定器”和经济“助推器”，保险业在推动经济社会绿色低碳发展方面具有重要作用。

据中国太保展台工作人员介绍，近年来，中国太保产险关注各产业、各领域绿色新技术，推出了石油石化绿色保险领域CCUS碳捕捉产品，探索绿色保险助力工业绿色发展。同时，为引导公众践行低碳生活方式，中国太保产险推出了通过用户授权、单一用途的，对客户低碳减排行为进行测算和激励的碳普惠平台，并在服贸会的展台内设有“零碳服贸”互动专区，观众可通过碳普惠平台参与“零碳服贸 人人共享”个人碳中和活动，获取服贸会专属碳中和荣誉证书，助力打造“零碳服贸”。

记者了解到，2023年服贸会引入了大型活动“碳中和”项目，一方面将通过碳资产、碳信用等购买和碳中和保险的创新解决方案，中和2023年服贸会产生的温室气体排放，首次实现“零碳服贸”；另一方面，通过发布“零碳服贸 人人共享”倡议书，呼吁全体参会人员通过自愿行动支持“零碳服贸”目标，向公众传播推广绿色低碳生活方式。

(责编：杨曦、高雷)
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