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首家亚运官方特许商品3D体验店上线

2023年09月05日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （王绍绍）9月4日，杭州第19届亚运会组委会首家亚运官方特许商店3D体验店上线。网友通过淘宝APP搜索“亚运3D体验店”，即可感受在虚拟世界购买亚运特许商品的新奇体验。

据了解，这家3D体验店有两层。一楼是交互区，二楼是商品的集中展示。进入体验店后，网友会拥有专属的人生数字形象，通过数字摇杆控制即可前往体验区。在体验店一楼，展示的是部分商品的3D形象，网友可通过点击商品进行互动，比如点击蓝牙音箱在线听歌、转动冰箱贴了解杭州特色美食等。走上二楼，可以360度沉浸式查看57款商品，进行试戴试用。

“我们希望通过3D体验店让全国各地的网友，有机会通过沉浸式购物体验的方式了解亚运特许商品，了解杭州亚运会。同时，也期盼杭州亚运会特许商品能够通过3D体验店走进千家万户，留下精彩的亚运记忆。”杭州亚组委市场开发部副部长叶虹表示。

“自从2019年成为杭州亚运会官方合作伙伴，我们一直致力于用云科技和电商能力，助力打造一届智能的杭州亚运会。此次，我们也是希望通过打造淘宝天猫平台的特许商品未来购物体验，更好地支持智能亚运，为消费者带来更加丰富的亚运体验。”阿里巴巴控股集团总裁董本洪表示。

(责编：杨曦、高雷)
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