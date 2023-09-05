新华社哈尔滨9月1日电（记者刘伟 刘赫垚 刘羽佳）作为资源和区位优势并不突出的东北小城，黑龙江省穆棱市近年来坚持科技创新驱动，持续优化营商环境，做大做强产业链条，推动主导产业健康集聚发展，县域经济综合实力全省领先，经济高质量发展活力澎湃。

主导产业集聚发展

走进穆棱经济开发区，可以看到道路两旁分布着从事不同领域业务的现代化企业。作为省级经济开发区，穆棱经济开发区拥有规上企业40余家，2021年成功迈入省百亿级园区行列。

在穆棱一家麻纺织公司生产车间，栉梳机等机器轰隆作响，自动化纺纱设备替代了大部分人工。从2015年到现在，穆棱麻纺产业实现了从无到有再到强的快速集聚效应。麻纺企业发展到13家，纺纱生产能力达6.8万锭，约占全国亚麻纱锭数的10%。

前不久，黑龙江·穆棱沙棘产业高质量发展大会成功举办。专家学者齐聚穆棱，“把脉”沙棘产业发展前景。这是穆棱大力发展特色农业产业的一个缩影。

穆棱盛产大果沙棘，全市种植面积约8万亩。近年来，穆棱聚焦绿色有机农产品产业发展，积极引进沙棘精深加工企业。黑龙江中穆沙棘产业有限公司董事长张春霞说，公司已实现种植、加工、销售全产业链发展，生产的沙棘果汁、沙棘油、沙棘冻干粉等产品广受欢迎，市场前景广阔。

穆棱市委副书记、市长张海峰说，穆棱坚持“产业立市”发展战略，致力于打造全省高质量发展的县域标杆，加大精准招商引资和项目建设力度，逐步形成了麻纺、木制品、塑料、矿产、农产品、先进制造业和文化旅游7个主导产业。

科创赋能县域经济

多年来，穆棱努力构筑现代化产业体系，在高质量加速转型、产业振兴上展现新作为，大力发展数字经济、冰雪经济等产业，把发展着力点放在实体经济上，不断合理优化经济结构。

穆棱市北一半导体科技有限公司是当地的“明星企业”。在科技感十足的企业文化展示区，高科技产品琳琅满目，各类专利证书摆满整面墙。作为一家芯片企业，其生产的IGBT模块产品涵盖工业控制、白色家电、新能源汽车、轨道交通、风力发电等领域。 公司董事长金明星说，公司自主研发设计的产品获得海外市场青睐，并与多家知名企业达成合作协议。今年，公司新建二期厂房正式全面投入使用。

切割、打磨、上漆……在位于穆棱经济开发区的黑龙江劲道冰雪科技有限公司生产车间，工作人员正忙着赶制订单。公司主要生产木制雪板、木制冰板、木制爬犁等冰雪装备产品，开发生产复古冰上产品和大众娱乐冰雪产品等。

“公司依托丰富的海外木材原料，根据市场需要，不断创新性研发新产品，让消费者体验缤纷多样的冰雪乐趣。”公司总经理李佳璇说。

穆棱市工业信息科技局党组书记、局长李淑梅介绍，两年来，穆棱国家级科技型企业数量增长了258%，高新技术企业数量增长了8倍。2022年规模以上科技型企业和高新技术企业的产值分别占规模以上工业总产值的42%、33%，创新驱动势头强劲。

锻造优良营商环境

良好的营商环境是振兴发展的“强心剂”。近年来，穆棱通过优质高效的政务服务和为企服务，倾力打造企业安心发展、放心投资的营商环境，“以商招商”见实效，形成引进一个、带动一批、影响一片的“磁吸效应”。

陈卫东是穆棱市龙穆雅品亚麻纺织有限公司总经理。2015年，他被穆棱招商引资政策吸引，在穆棱经济开发区建成当地首家麻纺企业。

在穆棱深耕的这些年，陈卫东见证了政府部门在产业项目手续办理、开工建设、投产运营等各个环节提供的全方位、立体式、专业化的“五星”服务。他感受到，“这里是可以真正干事创业的地方”。

穆棱经济开发区管委会副主任焦裕晨说，有时市里派团队外出招商，陈卫东也会担当招商大使为穆棱良好的营商环境作见证。通过他的协助招引，先后有9家麻纺织企业落户穆棱经开区。

据介绍，穆棱持续深化“放管服”改革，秉持“店小二”精神，把“用户思维”理念融入优化营商环境的全链条中。开展“敲门行动”，帮助企业解决融资、用工、物流运输等方面困难。把每年的6月6日确定为“穆棱企业家日”，举办系列活动，持续拓宽政企对话交流渠道。

牡丹江市委副书记、穆棱市委书记贺业方说，穆棱不断优化便企利民措施，全市实际利用内资完成额在全省排名跃升，利用内资新签约项目个数连续三年排名全省第一。如今的穆棱，发展动力十足、活力迸发，逐渐成为一片前景广阔的投资兴业沃土。

(责编：王震、陈键)

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