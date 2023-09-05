新华社石家庄9月4日电(记者张涛 冯维健 苏凯洋)智能建造、无人物流等智慧化生产场景助推传统产业提档升级，大数据、电子信息等产业抱团发展势头正盛，数字文旅、智慧教育等创新应用让人们拥抱数字生活……行走燕赵大地，数字经济的浪潮正不断涌流。

9月6日至8日，2023中国国际数字经济博览会将在河北召开。近年来，河北抢抓数字经济新赛道，培育数字经济新业态，数字经济成为赋能河北高质量发展的重要引擎。

提档升级

走进位于衡水高新区的中裕铁信交通科技股份有限公司生产车间，近1.2万平方米的厂房内只看到五六名工人。智能防排水生产线上，机械臂上下翻动，实现对原料的自动抓取、配料和传输。

杨玉虎是这家公司十几年的老员工，对于工业互联网，他感触颇深：“我刚参加工作时，一个车间需要50多名工人。现在生产集约化程度高，机械臂根据电脑参数自动控制厚度，良品率大幅提升。”

这一幕只是河北数字产业发展的一个缩影。河北省工业和信息化厅厅长付振波表示，河北利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字科技对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

在位于廊坊固安县的申通快递华北转运中心，近百个进出港卸货口同时操作，DWS一体机、自动摆轮、交叉带等数字化设备同步运转。一件快递被放到传送带上，随即被自动扫描、分拣、直到装车，整个过程不到10分钟。

智慧物流是工业互联网的重要组成部分。国家发改委综合运输研究所所长汪鸣称，近年来，物流运营服务模式不断创新，传统产业提档升级，物流业正在向“智慧型”转变。

付振波表示，河北聚焦钢铁、石化、建材、装备制造等传统产业，培育省级工业互联网创新发展重点项目千余个，上云企业突破8万家。

产业集聚

在润泽（廊坊）国际信息港数据中心机房里，一组组机柜整齐排列，服务器稳定运行，海量数据信息在这里经过存储、分析、传输，反馈给终端用户。

早在2009年，河北就引进了润泽国际信息港项目入驻廊坊，成为全省在大数据领域唯一的战略性新兴产业示范基地。

栽下梧桐树，引来金凤凰。凭借已有的产业基础和良好的发展态势，越来越多的大数据企业落户河北。润泽（廊坊）国际信息港、中国联通华北（廊坊）基地、华为云数据中心等项目毗邻而居，集云存储、云计算、云服务等于一体的产业集群加速崛起。截至今年7月，河北共建成5G基站15.1万个、投运标准机柜59.6万架。

在石家庄市鹿泉区占地2.6万亩的新一代电子信息产业基地，数字技术产业园、封装测试产业园、智能物联产业园建设同步进行，上百个电子信息产业项目在这里集聚。

石家庄市市长马宇骏称，石家庄启动了鹿泉、正定、高新区3个电子信息产业园区，形成半导体、现代通信、汽车电子和信息服务业为主的产业体系。2022年，相关产业营业收入达872亿元，预计今年将形成超千亿元规模。

河北省发展改革委副主任段占东称，河北在半导体、网络通信、新型显示、大数据等产业已初步形成较为完整的产业链条，集聚了润泽科技、同光半导体等一批竞争力强的龙头企业，数字产业集群加快发展。

拥抱生活

用手机对准承德避暑山庄复原成果展上的二维码一扫，“戒得堂”这个已不复存在的宫殿便清晰呈现在屏幕上。

避暑山庄是我国古代重要的皇家宫苑。由于历史原因，其内部30余个园中园现仅存遗址。“我们采用数字化手段，通过复原展示、虚拟现实，对避暑山庄的遗址进行艺术再现，把文化资源转化为数字资源，让文物‘活起来’，给游客带来鲜活直观的体验。”承德市文物局局长王荣昌说。

近年来，河北各地积极适应数字化转型浪潮，着力建设智慧城市、数字乡村，为群众营造智能、便捷、高效的生活环境。

在廊坊市第六中学虚拟创客教室，学生戴上VR眼镜，眼前立刻呈现出精彩的课本剧场景。通过视、听、触、学结合，学生感官被调动，课程难点得以可视化。在承德首个“数字乡村”大贵口村，农户在手机上精准控制棚内设施，一旦出现温湿度不正常等情况，马上就能收到报警信息。

今年上半年，河北报经国家审核通过的医疗、教育、乡村振兴等民生领域信息化项目达57个。全省425家二级以上医疗机构开展线上预约诊疗服务，覆盖率达83.1%。

2022年，河北省数字经济规模达1.51万亿元，占GDP比重达到35.6%。段占东表示，河北将持续推动交通数字化、文旅数字化、教育数字化，用科技赋能智慧生活。

(责编：王震、陈键)

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