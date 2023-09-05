新华社北京电（记者王立彬）北京亦庄自动驾驶示范区累计自动驾驶里程已达1700万公里。北京亦庄这个过去的华北平原小村庄，正成为国内无人驾驶新高地。

在2023年全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周收官之际，记者9月1日从自然资源部获悉，经过3年努力，北京亦庄自动驾驶示范区集中政策优势，创新体制机制，推动先试先行，累计自动驾驶里程已达1700万公里，其中商业化自动驾驶里程约960万公里，无人化里程约210万公里。

为落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，在自然资源部等部委支持下，北京市2020年9月正式宣布建设全球首个网联云控高级别自动驾驶示范区，全国唯一的亦庄地图试点区；2021年4月设立北京市智能网联汽车政策先行区；今年7月，成立智能网联汽车自动驾驶地图基础平台产业联盟，在保障数据安全前提下，推动自动驾驶地图安全应用。

目前，国家级动态高精度地图平台与地图众源更新安全监管平台初步搭建，有效助推自动驾驶产业落地和商业运营。目前北京圆满完成1.0阶段和2.0阶段各项任务，正在推进3.0阶段建设。“车路云网图”一体化建设技术路线得到充分验证，自动驾驶与智慧交通、智慧城市协同发展应用场景不断丰富。

据介绍，目前已有北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆开展高精地图智能网联汽车安全应用试点，6地相继建立机制、出台政策、划定区域、加强测试并开展地图审核。作为高精度地图，高级辅助驾驶地图为自动驾驶提供导航、感知、定位和决策辅助，目前自然资源主管部门审核高级辅助驾驶地图300余份，覆盖360多个城市及110多万公里道路。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经