新华社北京9月4日电（记者舒静 谢希瑶）在2023年中国国际服务贸易交易会上，一个“看不见”却又处处可见的关键词，就是“数字化”。突出“数字引领”，激活服务贸易新动能，是今年服贸会的一大亮点。

数字化浪潮之下，我们的生活正被悄然改变——

戴上一副“字幕眼镜”，对话内容会以字幕形式清晰呈现眼前。听力受损人士或听力退化的老年人，便可无障碍交流。不仅如此，这款眼镜还能实时翻译多国语言。

由于不清楚患者此前身体状况，医生或许很难凭借肉眼发现细微异常。而现在，一款“ReadyGo平衡测试系统”通过学习海量数据、运用人机交互技术，能快速识别患者步态特征，呈现客观运动参数，辅助神经系统疾病诊断。

设定路线后，一台农业智能机器人便可自动巡园，机器人会自己停下拍照，识别水果是否套袋、成熟，采集农作物病虫害情况，并对结果进行分析、形成报告，该打多少农药、如何浇水施肥，都会一目了然……

今年服贸会上，处处可见这样数字技术引领革新与蝶变的生动案例。14亿多人口大市场为消费场景孕育巨大创新空间；服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业等融合发展，释放更多创新活力；借助数字技术的力量，越来越多人也得以享受更便捷、智能、多元、有温度的服务。

新场景新业态下，服务贸易的新动能正被激活——

想开家咖啡店，却不知如何选址；想更快更准确地为患者取药，又担心新招的营业员不熟悉药名……伴随大数据的飞速发展，这些服务行业日常经营中的痛点也有了新的解决方案：

服贸会上，美团展示的数字化餐厅可帮助商户查看周边3公里的餐饮客流热力图与时段分布图，颜色越深、客流越大。可自动分拣的机械臂助手，会根据订单在货架前取货，完成自动打包和小票打印，放入自助交接柜中，消费者输入取货码即可获取。

数字技术正在重构传统的产业链、价值链和供应链。不少参展商表示，利用数字化可打破传统地域限制，提高效率、降低成本，提升企业竞争力。

用好数字工具提升资金效率，已成为不少跨境卖家加速抢货的“杀手锏”。跨境支付平台万里汇最新公布的数据显示，跨境卖家通过跨境宝服务进货，今年前7个月的新增用户量同比增长17%；跨境交易额年均增速超50%，超过220亿元。

更多更好的中国服务，也在为世界注入新的发展动力——

疫情影响下，国际贸易遭遇严重冲击。数字贸易凭借线上订购、网络交付等优势，为全球贸易恢复发展注入新的动能。

在今年服贸会系列高峰论坛之一的数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，有专家提到一个典型案例：卢旺达咖啡以往要经过多级批发商，才能到中国消费者手中。世界电子贸易平台落地后，卢旺达咖啡登上中国的电商平台，咖农每卖出一公斤咖啡就可多赚4美元，中国消费者也能品尝到优质咖啡——数字化交易通过省去中间环节，造福了各国普通民众。

一组数据也能凸显数字服贸的引擎作用：今年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模继续增长12.3%，高出服务进出口总体增速3.8个百分点。据估计，到2030年，数字技术将促进每年全球贸易量增长约1.8至2个百分点。

以数字技术为驱动，以合作共赢为支撑，更加数字化、智能化、绿色化的“中国服务”，将造福更多国家民众，也将为世界经济的复苏增长注入更为强劲的力量。

(责编：王震、陈键)

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