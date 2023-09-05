科技日报讯 （记者华凌 通讯员李光辉 郭梓暄 高彩云）记者从中国电科院获悉，中国电科院新能源中心近日在国网宁夏电力公司的协助下，于宁夏回族自治区海原县第六十六光伏电站，圆满完成光伏发电宽频阻抗现场实测。这是国内首次对光伏逆变器完成全工况扫频实测试验，表明我国对探索和解决新能源并网宽频振荡问题取得新的突破性进展。

据介绍，随着国内新能源发电装机规模的快速发展，宽频振荡风险日益凸显。阻抗特性分析是新能源宽频振荡问题分析与策略验证的有效手段。此次现场实测的组串式光伏逆变器具有单机容量小、同一发电单元内多机耦合强等特点，给阻抗特性实测提出更大挑战。

6月5日，宁夏海原县330千伏汇集站发生69赫兹超同步振荡。振荡问题发生后，中国电科院新能源中心依托可再生能源并网全国重点实验室，首先仿真复现现场振荡现象，找出振荡风险源，提出采用逆变器多参数协调优化的阻抗重塑振荡抑制方法。

在宁夏海原县第六十六光伏电站，基于自主研制的新能源发电宽频阻抗测量装置，中国电科院新能源中心对振荡抑制策略改造前后的光伏逆变器阻抗特性进行了宽频带（2—1000赫兹）、全工况（大功率、中功率、小功率）扫频实测试验，证实现场光伏逆变器振荡抑制策略优化成功。

此次现场实证试验的成功，为宽频振荡问题的分析和解决提供新思路、新方法、新装备，为解决沙戈荒、深远海等大规模新能源基地宽频振荡问题，提升新能源基地并网稳定性及送出能力提供了技术支撑。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经