人民网北京9月5日电 （欧阳易佳）竹制鼠标键盘、拓扑柔凝胶材料、轻薄保暖调温材料……在2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）现场，一批批与环境服务相关的新产品、新技术亮相国家体育馆展区，共同描绘着低碳绿色的生活图景。

随着我国污染减排和环境管理目标的深化，环保产业的重心逐步向污染防治设施的建设和运行转移，推动了环境服务业发展。在美丽中国加快建设的进程中，我国环境服务产业迎来了新一轮的发展机遇。本届服贸会，逐“绿”而行。

国家体育馆环境服务展区内。人民网 欧阳易佳摄

科技引领 走好绿色高质量发展道路

绿色发展是一场影响深远的历史变革，也是时代进步的必由之路。

与往年相比，2023年服贸会更“绿意”盎然，聚焦低碳能源、碳中和绿色技术、气候与碳经济、循环经济四大专区，全方位、多领域展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用。

小朋友正在观看展览模型。人民网 欧阳易佳摄

汽车充电更智能——在国家会议中心新开启的国家体育馆环境服务专题展内，一款充电桩设备和自主研发的自动充电机器人受到观众们的驻足观看。能链智电副总裁于翔说，“在能源转型的大时代中，我们始终践行传统化石能源减排、新能源替换的‘一减一替’方案，助推全球绿色低碳转型。2022全年，实现碳减排184.77万吨，相较于2021年全年碳减排89.60万吨，提升106.22%。”

建筑也能绿色低碳——在首钢园展区，通用技术集团所属新兴公司围绕“智能建造、绿色发展”主题，展现企业在智能建造、绿色低碳、智慧运维、贸工一体等方面的先进案例和技术应用。通用技术新兴公司相关负责人介绍，相对于传统现浇建筑，装配式建筑可缩短施工周期25%至30%，节水50%至60%，节约木材约80%，降低施工能耗约20%，减少建筑垃圾70%至80%，并显著降低施工粉尘和噪声污染。

数据显示，2011年到2020年，中国环境技术发明专利申请总量接近全球申请总量的60%，是全球积极布局环境技术创新的国家之一。

中国工业经济联合会会长、工信部原部长李毅中在全球绿色发展与碳中和主题系列会议开幕式上表示，减碳减排、控制气候变暖是全球共识和行动，推进绿色低碳，实现“双碳”目标，能源是源头，工业是重点，科技是动力，政策是支撑。科技创新和应用是实现“双碳”的主动力，要加强与国际的交流合作，促进我国工业加快转型，主动参与规则协商交流互动，共建产业链供应链绿色低碳体系。

国家体育馆环境服务展区内。人民网 欧阳易佳摄

绿色发展与“双碳”重塑服贸新格局

在国内大循环、国内国际双循环成为全社会新格局前景的基础上，绿色发展与“双碳”目标为迈向新格局指明了方向。

“随着全球化和数字化的发展，服务业已经成为全球经济增长最重要的驱动力，同时也越来越成为各国经济合作和竞争的焦点。”在全球绿色发展与碳中和主题系列会议开幕式上，联合国原副秘书长沙祖康说，其中环境服务可以推动其他产业的绿色低碳发展，数字技术服务能有效地推动产业数字化、智能化、绿色化、高效化、节约化发展。

观展群众在国家体育馆环境服务展区。人民网 欧阳易佳摄

近年来，随着我国生态文明建设进入发展新阶段，“碳达峰碳中和”的顶层设计与系列政策措施正在一一落地。

中国商务部部长助理陈春江表示，我国将优化绿色贸易发展政策环境，发挥好鼓励外商投资商业目录的作用，支持绿色低碳节能环保等行业领域发展，鼓励国内急需的节能减碳环境保护生态治理等技术和服务的进口，扩大绿色节能技术出口，研究制定绿色服务进出口指导目录，引导经营主体更好参与绿色服务贸易活动，加快融入全球绿色经济体系。

在国际舞台上，环境服务贸易展现出其日益重要的地位。记者在展区看到，本次服贸会在环境服务领域涌现出一批新兴企业，以投资方式推进环境服务也发展，为时长提供更清洁高效的产品，推进我国经济绿色高质量发展。

环境服务专题负责人张彤介绍，在招商招展方面，环境服务专题展国际化率达30%，世界500强及龙头企业占总比50%。

沙祖康认为，服务贸易绿色发展，要不断地壮大服务贸易绿色发展的新业态、新模式，要将绿色元素贯穿到建筑工程、运输服务、文旅服务、金融服务、数字技术服务等领域，推进一批有示范作用的绿色新技术，新产品与新服务，在服务贸易中不断壮大绿色发展的新业态、新模式。

“双碳的法律服务、碳排放认证与评价、碳市场与碳金融专业服务等新业态构成了新兴服务业，成为服务贸易发展的新动能。全球碳中和的发展环境，为服务贸易注入了绿色动力，将对推动构建新发展格局和国际经贸高质量发展发挥重大影响。” 沙祖康说。

(责编：杨曦、高雷)

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