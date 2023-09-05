唐维红 陈星星 赵艳红 刘宁

2023年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进非盟总部所在地、埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。7月31日，中国驻非盟使团团长兼驻联合国非经委代表、特命全权大使胡长春接受了人民网专访。

驻非盟使团团长胡长春大使接受人民网专访。人民网记者 刘宁摄

人民网：能否请您简单回顾一下中非关系发展的历程？有哪些见证中非友谊的里程碑事件？

胡长春大使：中国同非洲虽相隔万里，但友谊源远流长。郑和下西洋曾四次到访非洲东海岸，海上丝绸之路见证了中非交往的悠久历史。近代以来，中非在反帝、反殖、争取民族解放斗争中携手并肩，在发展振兴征途上团结互助，结下牢不可破的兄弟情谊。1971年，中国恢复在联合国的合法席位，非洲国家给予了有力支持。

进入新时代，在习近平主席提出的“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观引领下，中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，各领域友好合作进一步提速升级，中非命运共同体建设成果丰硕，亮点纷呈。

2013年3月，习近平就任国家主席后首次出访就远赴非洲，并提出“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观，强调“中非从来都是命运共同体”，新时代中非友好的新篇章由此展开。

2015年12月，习近平主席亲赴南非主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会，会议确立中非全面战略合作伙伴关系。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会隆重举行，习近平主席同到访的50余位非洲国家领导人相聚北京，共同擘画中非合作蓝图，盛况空前。

中非坚持守望相助。当非洲遭遇埃博拉病毒，中国专家携医疗物资率先驰援。当新冠疫情肆虐全球，中国疫苗最早抵非。另外，非盟会议中心、亚吉铁路、蒙内铁路、非洲疾控中心总部大楼等，都是非洲朋友广为称道的中非友谊新地标。

胡长春大使接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 赵艳红摄

胡长春大使接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 赵艳红摄

人民网：在您看来，近些年中非关系的稳健良好发展与哪些因素有关？

胡长春大使：中非关系的稳健良好发展，首先离不开中非领导人的战略引领和亲自推动。今年是习近平主席提出“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观10周年，也是习近平主席提出“一带一路”倡议和人类命运共同体理念10周年。

10年来，中非关系取得了举世瞩目的历史性成就，进入构建高水平中非命运共同体的新时代。习近平主席亲自为中非关系掌舵领航，4次出访非洲，同非洲领导人保持密切的高层交往，以元首外交引领中非关系行稳致远。

其次，新形势下中非政治互信不断增强。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终坚定相互支持。非洲国家坚定奉行一个中国政策。中方则坚定支持非洲自主探索适合本国国情的发展道路，支持非洲人民以非洲方式解决非洲问题，在国际上率先支持非盟加入二十国集团。在国际舞台，中非都主张多边主义，共同反对霸权主义和单边行径，推动构建更加公正合理的国际秩序。

三是互利共赢的务实合作广泛惠及中非人民。新世纪以来，双方在非洲合作建成铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口上百个。52个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件。中国连续14年成为非洲第一大贸易伙伴。

中方还通过设立中非经贸博览会，举办“非洲好物网购节”，开设绿色通道等方式便利非洲对华出口。如今，南非的葡萄酒、埃塞俄比亚的咖啡、突尼斯的橄榄油、肯尼亚的牛油果等，越来越多非洲优质特色农产品进入中国千家万户，丰富了中国消费者的餐桌。中非同时拓展卫生健康、绿色发展、数字经济等领域的深度合作。这些成果都看得见、摸得着，广受赞誉。

四是中非合作论坛开创南南合作新格局，引领国际对非合作。中非合作论坛经过20多年的发展形成系统、全面、规范、高效的运作模式，成为中非开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，也成为引领国际对非合作的“金字招牌”。中国在论坛框架下先后宣布对非“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，带动中非务实合作不断迈向历史新高。

胡长春大使、驻非盟使团工作人员与人民网记者合影。

人民网：大家常说非洲是中国人民的老朋友，非洲国家与中国是休戚与共的命运共同体，这也与非盟在其中扮演的角色、发挥的作用息息相关。您能否为我们介绍下非盟是个什么样的国际组织？它在促进中非关系发展方面起到了哪些积极作用？

胡长春大使：非盟作为全球最大的地区性政府间组织，是引领非洲和平与发展的鲜明旗帜和最重要平台。非盟前身是成立于1963年的非洲统一组织（简称“非统”）。2002年，非盟在非统的基础上成立，其历史任务由实现非洲的民族解放过渡到通过联合自强和一体化建设，实现非洲大陆的发展振兴。

非盟致力于探索适合非洲的发展道路。在推动一体化进程上，非盟制定了《2063年议程》，规划了非洲未来50年的宏伟发展蓝图。2021年，其旗舰项目非洲大陆自贸区正式启动，标志着非洲一体化进程取得重大进展。

在维护地区和平与安全上，非盟积极预防并调解非洲热点问题，是非洲和平的坚定守护者。

在国际事务中，非盟积极协调各成员，在国际舞台以一个声音说话，受到各方重视，展现了非洲力量。近年，非盟在引领全非抗疫、促进经济复苏方面取得显著成绩，机构改革初见成效，国际影响进一步上升。

非盟是中国同非洲构建高水平中非命运共同体、维护国际公平正义的重要伙伴。目前，双方已建立战略对话、和平安全对话、外交政策磋商、人权磋商等多个机制。非盟还是首个同中方签署共建“一带一路”合作规划并率先建立工作协调机制的区域性国际组织，同中方在能源、粮食、基础设施等领域签署多项合作文件，成为高质量共建“一带一路”的表率。

人民网：在您担任驻非盟使团团长、特命全权大使期间，中、非盟合作的哪些领域有哪些故事令您印象深刻？

胡长春大使：我到任后，多次同非盟委员会主席法基、副主席莫妮克亲切会晤，同委员们及各部门保持密切联系，积极走访非洲大陆自贸区秘书处、非盟发展署、非洲同行审查机制、泛非议会等非盟机构，推动中非盟关系在双方领导人达成的共识指引下进一步发展。提到印象深刻的故事，我想提两件事：

一是中方援建的非洲疾控中心总部（一期）项目如期建成，成为中非友谊的又一丰碑。卫生合作是构建中非命运共同体的重要内容，今年初落成的非洲疾控中心大楼，是习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的对非合作旗舰项目。

疫情期间，中方急非洲之所急，克服疫情、地区冲突等重重困难提前开工，同非方齐心协力，争分夺秒推进项目实施，仅用两年时间就高质量建成非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件的全非疾控中心，有力提升非洲疾病预防、监测和疫情应急能力，体现了中非间的患难真情。

二是举办天宫对话，促进中非民心相通。去年9月，我们同非盟委员会联合举办“天宫对话——神舟十四号航天员与非洲青少年问答”活动，在非盟总部设立主会场，在50多个非洲国家设立分课堂，首次实现3位中国航天员与非洲青少年“天地连线”，在非洲引发“科技热”。

这也是世界航天大国首次通过“天地连线”与非洲青少年直接接触，充分展现了中非携手共攀科技高峰、共建中非命运共同体的坚定意愿。

人民网：请您谈一谈对未来中非关系的展望。

胡长春大使：今年是非盟成立21周年，也是非统成立60周年，在非盟引领下，非洲国家积极致力于“消弭枪声”、建设一体化、和平、繁荣的非洲，实现非盟《2063年议程》。这同中国全面推进高质量发展和中国式现代化战略高度契合。我对中非合作的美好未来充满信心。

首先，中非合作拥有独特的政治优势，中非同属发展中国家，双方长期坚持真诚友好、平等相待、团结互助、互利共赢的交往原则，致力共建更加紧密的中非命运共同体。

第二，在中非合作论坛和共建“一带一路”合作机制下，中非在贸易、投资、基建、农业、卫生、绿色发展等各领域的合作打下坚实基础，合作成果惠及双方人民，中非友好深入人心。

第三，中非进一步合作的潜力巨大。双方经贸关系互补性强，中国的新发展将为非洲提供新机遇。

非洲是一片年轻、富饶、充满活力的大陆，预计到2050年，非洲人口将占全球人口的1/4，且平均年龄仅25岁。随着非洲大陆自贸区的快速推进，非洲的经济活力和市场潜力将进一步激发。

我坚信在中非领导人的战略引领下，中非全面战略合作伙伴关系将不断迈上新台阶，并为共建人类命运共同体做出新贡献。（完）

(责编：杨曦、高雷)

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