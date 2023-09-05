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工信部、财政部：2024年我国手机市场5G手机出货量占比超85%

2023年09月05日11:52 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者申佳平）电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域。为更好发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用，助力实现工业经济发展主要预期目标，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》（以下简称《方案》），其中提出2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%。

《方案》要求，2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

在促进传统领域消费升级方面，《方案》具体提出，要依托技术和产品形态创新提振手机、电脑、电视等传统电子消费，不断释放国内市场需求。推动手机品牌高端化升级，培育壮大折叠屏手机产业生态，从优化成本、改善技术、加大适配等角度促进折叠屏手机生态成熟。以智能化、信息化手段服务全民体育健身需求，宣传推广智能体育典型案例。积极应对人口老龄化加速问题，做好智慧健康养老产业发展引导规范工作，发布智慧健康养老产品和服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范，持续提高试点示范工作规范化体系化水平。同时，《方案》提出要培育壮大新增长点，并对虚拟现实、视听产业、先进计算、北斗应用、新型显示、智能光伏等六大产业领域提出具体内容。

《方案》要求，加大投资改造力度，推动高端化绿色化智能化发展。要支持重大项目建设。充分调动各类基金和社会资本积极性，进一步拓展有效投资空间，有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设，加强能源资源、用工用地等生产要素保障，积极吸引各方资源，提升有效产能供给能力，力争早投产、早见效，带动全行业投资稳步增长。

《方案》同时要求，保持产业链供应链顺畅，打造协同发展产业生态体系。要提升产业链现代化水平；推动大中小企业融通发展；优化产业布局。

此外，要优化完善产业政策环境，促进产业经济平稳运行。推动标准制修订工作；加大财政金融支持力度；强化科技人才支撑。

(责编：申佳平、高雷)
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