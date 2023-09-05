《北京船舶司法出售公约》签约仪式在京举行
2023年09月05日13:41 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月5日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，9月5日，《北京船舶司法出售公约》签约仪式在京举行。34个国家和地区的代表团来京参加签约仪式，包括中国、瑞士、新加坡、沙特阿拉伯、利比里亚、洪都拉斯等在内的15个国家和地区成为公约的首批签约方。该公约此后将在纽约联合国总部开放供各国签署。
《北京船舶司法出售公约》由联合国国际贸易法委员会历时四年研究起草，经联合国大会于2022年12月审议通过。公约旨在解决船舶司法出售跨境承认问题，确保船舶司法出售中买受人的所有权在其他缔约国得到承认，增强了相关权利的稳定性，有利于保护金融机构进行船舶融资的积极性，促进国际航运及贸易发展。该公约是海商领域首个以中国城市命名的联合国公约，是中国践行真正的多边主义、推动构建人类命运共同体的真实写照。
(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》：科技赋能业务场景创新 “保险+”将成保险业增长引擎
- 人民网北京9月5日电 （记者杜燕飞）在2023年中国国际服务贸易交易会期间，北京鑫科金融发展研究院发布了《2023保险科技洞察报告》（以下简称《报告》）。《报告》通过梳理整合国内外行业数据、应用案例研究，分析行业环境变化、市场趋势、技术创新、融合赋能等多领域信息内核，揭示未来保险科技行业重点演进方向，展望行业技术发展路径。…
- 评论
- 关注