人民网北京9月5日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，9月5日，《北京船舶司法出售公约》签约仪式在京举行。34个国家和地区的代表团来京参加签约仪式，包括中国、瑞士、新加坡、沙特阿拉伯、利比里亚、洪都拉斯等在内的15个国家和地区成为公约的首批签约方。该公约此后将在纽约联合国总部开放供各国签署。

《北京船舶司法出售公约》由联合国国际贸易法委员会历时四年研究起草，经联合国大会于2022年12月审议通过。公约旨在解决船舶司法出售跨境承认问题，确保船舶司法出售中买受人的所有权在其他缔约国得到承认，增强了相关权利的稳定性，有利于保护金融机构进行船舶融资的积极性，促进国际航运及贸易发展。该公约是海商领域首个以中国城市命名的联合国公约，是中国践行真正的多边主义、推动构建人类命运共同体的真实写照。

(责编：孙红丽、高雷)

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