人民网北京9月5日电 （记者杜燕飞）在2023年中国国际服务贸易交易会期间，北京鑫科金融发展研究院发布了《2023保险科技洞察报告》（以下简称《报告》）。《报告》通过梳理整合国内外行业数据、应用案例研究，分析行业环境变化、市场趋势、技术创新、融合赋能等多领域信息内核，揭示未来保险科技行业重点演进方向，展望行业技术发展路径。

“2023年全球保险科技市场仍乐观，科技和数字化的力量依然深入人心。伴随着保险应用场景的不断挖掘，保险科技对助力保险业、金融业乃至实体经济的意义重大。科技赋能保险场景的空间广阔，市场机会潜力大，中国仍是全球最重要的、最具活力的保险核心市场之一。”北京鑫科金融发展研究院执行院长甘玉涛表示。

北京市金融监管局党组成员、副局长赵维久在发布会上表示，本次发布的《报告》基于对过去一年来全球保险科技市场的观察，围绕政策导向和市场变化情况，分析了保险行业数字化转型面临的机遇与挑战，提出了未来保险科技演进方向及保险业数字化发展趋势。

《报告》指出，未来保险科技行业演进方向主要有六方面：“保险增量、风险减量”的全面风险管理格局出现，“大保险” 生态圈逐渐构建；多模态“大模型”、“科技+”、“保险信创”将改变现有保险产业格局；保险服务“双碳”能力进一步增强，ESG对促进保险业的发展意义重大；政策引导进一步向“普惠保险”“乡村振兴”倾斜，构建长效社会风险管控机制；“消费升级”叠加“人口老龄化”背景下,中国寿险市场步入战略机遇期；互联网“原住民”倒逼保险产业完全线上化成为必要选择。

《报告》认为，在万物互联背景下，保险增量业务即“保险+”，旨在通个保险这一媒介触达、链接各行各业，相应的保险科技为保险行业与各行各业融合提供技术赋能。在保险行业创新和业务转型大趋势下，保险服务依托科技手段嵌入各行业，利用保险的定价、风控能力充分发挥保障作用，提高商业活动和社会生活的运行效率，创造更为丰富的产品和服务，这已成为国内保险行业高质量发展的重要方向，“保险+”将成为保险行业重要的增长引擎。

(责编：杨曦、高雷)

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