新华社北京9月5日电（记者 张辛欣）记者5日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出2023至2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

电子信息制造业规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是稳定工业经济增长的重要领域。

工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东说，今年以来，我国电子信息制造业整体呈现持续恢复、结构向优的发展态势，但也要看到，行业仍面临需求不振、预期转弱、增势放缓等挑战。方案系统谋划两年期稳增长举措，努力扩大有效需求、提升行业供给水平。

在扩大有效需求方面，方案明确依托技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子消费，同时培育壮大新增长点，比如研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点等。

在稳住外贸基本盘方面，方案提出引导电子整机行业优化出口产品结构，提升高附加值产品出口比例，鼓励支持企业积极参加国际展览展示活动，深挖线上线下国际市场潜力等。

在提升行业供给水平方面，方案提出加快信息技术领域关键核心技术创新和迭代应用。面向个人计算、新型显示、5G通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关等。

“我们将聚焦集成电路、新型显示、服务器等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。”杨旭东说。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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