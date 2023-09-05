原标题：携全球化产品C10和全新技术亮相慕尼黑，零跑开启全球化战略

9月4日，零跑汽车亮相IAA MOBILITY 2023（以下简称：慕尼黑车展），举行“LEAP TOGETHER 共享科技未来”全球战略发布会，全面展示全域自研最新成果LEAP3.0架构及首款全球车型C10。

零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明表示：“慕尼黑车展是零跑全球化战略的起点，零跑的全球化将是产品和技术的全球化。八年全域自研，零跑从LEAP1.0进化到LEAP3.0，基于LEAP3.0架构下的首款全球化产品C10的到来，零跑的后续产品都将是以全球化设计理念、全球化研发标准打造。未来2年，5款全球化产品将在欧洲、亚太、中东、美洲等地同步销售，为全球汽车消费者提供智能出行体验。”

作为一家科技型智能电动车企，零跑始终坚持核心技术的全域自研，是目前中国造车新势力中唯一具备全域自研自造能力及垂直整合度最高的的智能电动车企。深耕技术的同时，零跑汽车不断加速全球化进程，与全球汽车产业的伙伴们携手共进，推动全球汽车共同发展，为构建共享的智能出行未来而努力，致力于为用户的出行和生活创造最大价值。

零跑汽车创立之初，坚持全域自研，当前自研自造比例占据整车成本的70%，并先后推出行业首个八合一电驱、无电池包CTC电池底盘一体化技术、车企自研的智能驾驶芯片-凌芯01等创新型技术。

从2019年的LEAP1.0到2023年的LEAP3.0架构，升级的不仅是行业技术的颠覆创新，更代表着对用户需求的深入了解与满足。LEAP3.0以中央集成式电子电气架构为依托，整合CTC2.0电池底盘一体化技术、全新油冷电驱、8295智能座舱、激光雷达智驾方案在内的多项领先的智能电动技术，为用户带来更高智能的出行体验。

新能源整车架构，以全球化标准打造，通用化率高达88%，让每一款产品先天具备智能、舒适、安全三大基因。架构覆盖3600mm至5200mm车长，满足A-E级造车需求，实现轿车、SUV、MPV、皮卡、跨界的品类全覆盖，同时，兼容纯电、增程不同动力使用，让不同的用户群体都能享受到超越期待的智能出行产品。

电子电气架构是智能电动车技术演进的关键所在，更是电控车向智能车进化的分水岭。“四叶草”中央集成式电子电气架构采用1个中央超算平台+3个区域控制实现方式，中央超算平台系统融合座舱域、智驾域、动力域、车身域，实现行业首个四域合一。同时满足五年代际进化需求，可实现整车级无感式在线OTA升级，同时，500+接口预留，为用户带来持续进化的千人千面驾乘体验。

零跑汽车继去年发布了无电池包CTC技术后，CTC2.0技术更进一步舍去模组，并融入全新安全技术和BMS系统，让整车性能更突出。CTC2.0电池底盘一体化技术具备更高安全，达成720min无热蔓延、具备豪车级的40000N.m/deg扭转刚性；得益于无电池上盖和模组，让原有的空间可以多提升17.5%的电池布局；而在补能层面，CTC2.0电池兼容800V的4C超充。高度集成的电池底盘一体化，赋予整车更长续航、更高安全、更强性能、更快补能的特质。

在电驱领域，电驱正朝着小型化、高集成以及高压碳化硅的方向发展。 LEAP3.0下的电驱平台，将全面标配高性能油冷电驱，从中压扁线到高压碳化硅、从170kW到250kW，满足后驱、四驱产品应用。搭载高压碳化硅的扁线油冷电驱，综合效率达到92%，而其重量仅76kg，超小型，超高能。

智能座舱是智能汽车与驾驶者之间的纽带，零跑智能座舱系统充分利用高通8295芯片性能，赋予智能座舱强大的计算能力和流畅的操作体验。全新打造的LEAP OS 智能化桌面操作系统，自定义场景满足用户多种用车场景的功能体验，做到千人千面的操控体验。此外，Face ID、实景导航、AR-HUD等高度融合感知体验，为驾乘者带来人性化、智能互联进化的全维度座舱体验。

在智能驾驶层面，搭载包括激光雷达、800万像素高清摄像头等在内的30枚高性能感知硬件为汽车带来更精准的感知，配合NVIDIA DRIVE Orin SoC，单颗芯片254TOPS算力，可实现高速及城市NAP体验。

LEAP3.0作为一整套完整的智能电动汽车技术解决方案，代表了智能电动汽车最全面的核心技术布局，更代表了全球智能电动领先的技术实力。

零跑C10作为LEAP3.0架构下的首款车型，更是零跑首款全球化战略车型，承袭零跑汽车家族式造型设计语言，全面应用LEAP3.0全新成果，零跑C10将以极智进化引领未来出行。

发布会上，朱江明表示：“开放、共创、全球合作，是实现智能电动快速普及的关键。面向未来，零跑汽车不仅仅是汽车制造厂商，还是智能电动汽车全面解决方案的提供者。”

面向全球，零跑汽车可提供从零到整的四种技术合作模式：模式一，基于中央集成式电子电气架构及周边控制器的技术共享；模式二，基于电子电气架构、周边控制器及电池、电驱的技术共享；模式三，基于下车体整体交付的技术共享；模式四，基于整车级合作的技术共享。

零跑汽车积极与世界领先的供应链合作，在整车各个领域运用领先的技术，保持技术的持续迭代。发布会上，零跑与NVIDIA、采埃孚、高通、博世、NXP等世界级知名出行生态伙伴举行战略合作，不断推动新能源汽车领域的前进，零跑汽车将以领先的技术和先进的产品为基础，积极地拓展全球市场，为全球汽车行业注入了新的活力。

此次全球化战略的开启，是零跑汽车以“全域自研”引领企业向上发展的关键，更是品牌力+技术力+话语权的集中展现。基于对技术研发的执着探索，零跑不仅在中国市场展现出“高智能、高品质”的优质标签，更在全球范围内受到众多企业关注，实现技术出海+品牌出海的新范式。

(责编：曹淼、李源)

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