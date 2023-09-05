人民网北京9月5日电 （记者王连香） 近日，北京东六环改造工程迎来重大进展——由中交天和自主研制、国产首台16米级超大直径盾构机“运河号”地下掘进长达742天后顺利完成接收，至此东线盾构隧道顺利贯通，也标志着这条我国在建最长高速公路盾构隧道实现双线贯通。

掘进施工过程中，“运河号”面临地上地下众多风险源。该隧道需连续下穿京哈高速铁路、城市副中心交通枢纽、地铁6号线、燃气管线、河流、高压电塔和建筑群等近100处风险源，且按设计要求需将沉降控制在毫米级内。

中交天和现场技术团队负责人介绍，因该隧道的超大直径、超长距离、超深覆土、超敏感环境等施工难点，对盾构机的可靠性、安全性和工程适应性提出了很高要求。“为确保掘进施工平稳有序，每台盾构机都配备了现场技术团队，提供全天候保驾服务，及时预测、分析、控制和消除故障风险。”他表示。

据了解，北京东六环改造工程南起京哈高速公路互通立交桥，北至通州区潞苑北大街，线路总长约16公里，其中盾构隧道段长7.4公里，隧道外径15.4米，最大埋深75米，采用分离式双洞设计，东西线每洞布置3车道，是目前北京市埋深最大的地下隧道，也是目前国内已建成的最长、最大的盾构隧道。

(责编：王连香、高雷)

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