原标题：共建共享 “新心向融” 中国建设银行精彩亮相2023年服贸会

带领参观者线上City Walk（城市漫步)，打卡首都特色地标的智慧沙盘；综合运用3D、VR“黑科技”搭建的“多彩消保数字化3D展厅北京馆”；轻轻一碰，就可轻松实现在万米高空购买免税品的离线支付体验……9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”)现场，服贸会的“老朋友”建设银行又一次精彩亮相，展区内参观者络绎不绝，热闹非凡。

围绕本届服贸会金融服务专题展“服务实体守初心 创新变革向未来”的主题，连续四年参展的建设银行充分展示了自身引金融活水灌溉实体经济阡陌桑田的理念与实践。据相关统计，建行持续强化服务对接和精准供给实体经济，截至2023年6月末，建行北京市分行本外币各项贷款时点余额超1.3万亿元。

在以“守初心 建生态 向未来”为主题的展区内，建行围绕新金融理念，增强“三个能力”、推进“三大战略”的成效一览无余：在科技感十足的体验与新奇好玩的互动背后，建行在绿色金融、科创金融、普惠金融、住房租赁、城市更新、乡村振兴等实体经济关键领域与薄弱环节的新技术、新方案、新成果十分亮眼；与此同时，建行在推进数字人民币建设、促进消费、满足人民美好生活需求、开放赋能智慧政务与社会服务等多方面，也充分展现了国有大行的责任担当。

聚新更聚心——守初心 让模式“新”起来

服务实体经济，不仅要守住初心，坚定服务理念不动摇；也要勇于开拓创新，推动服务能力持续提升。

“参加建行绿色金融的知识答题，还可以拿到环保帆布袋呢！”前来参观的王阿姨开心地说。在“双碳”目标的深入推进下，绿色转型日渐深入人心，建行展区刮起的“绿色旋风”尤为引人注目。

“针对碳排放占比较高的城乡建设领域，我们与科技与产业化发展中心合作开展了‘绿色信贷+绿色低碳建筑+绿色监理’的创新模式探索，通过信贷全流程管理、施工全流程管理和项目评价标准认定管理三方面结合，形成全流程闭环管理，解决可信任、可持续、可追溯、可公示等长期困扰绿色建筑信贷发展的问题，并实现在绿色建筑、既有建筑绿色化改造、装配式建筑、住房租赁项目类型落地。”绿色金融展区的建行员工介绍说。

数据显示，为积极助力“绿色北京”战略，建行北京市分行着力打造绿色金融业务驱动、产品集成、风险感知、科技处理、责任传输“五大核芯”，持续提升绿色发展领域金融支持力度，截至2023年6月末，建行北京市分行绿色贷款余额3327亿元，“十四五”期间绿色贷款年增速保持40%左右，并在绿色债券、普惠金融、乡村振兴、住房租赁、消费信贷、“建行生活”特色场景打造及自身低碳运营等方面开展了卓有成效的创新和实践。

与此同时，建行北京市分行还积极推进绿色网点的碳足迹管理。在前期运营碳足迹记录的基础上，还实现了建设过程中碳足迹的采集，让网点建设和运营过程中碳排放量都可计量、可追溯，为下一步碳普惠和碳中和行动提供基础数据。

电子大屏中，有关科创金融的创新也十分亮眼。建行聚焦国际科技创新中心建设，将科创业务作为新金融发展的战略业务，积极跟进北京市在信息技术、科技服务、医药健康、人工智能、节能环保等领域政策，健全多层次、多元化的信贷产品体系，主动精准地服务“专精特新”等重点科创企业群体。

除了在绿色金融及科技创新方面的先行先试，在力促消费、满足人民美好生活需要方面，建行也放出了“大招”：“遇见生活小美好”、打造“美好生活指南”的建行生活APP展区成了建行展区的人气“打卡点”之一。

金融街购物中心、北京丽泽天街、国贸、朝阳大悦城、西单大悦城、合生汇……30余个京城重要商圈综合体，都被建行“搬进”了展区，搭载着屏幕里的小火车，呈现在参观者面前。

“自2021年9月17日建行生活在北京推出以来，建行生活北京地区已实现超10000家餐饮商户入驻，涵盖星巴克、肯德基、麦当劳、喜茶等众多KA品牌商户。为进一步丰富用户场景体验，未来，我们将依托商圈场景开展区域促消费活动，持续助力北京国际消费中心城市建设。”上述负责人介绍说。

据了解，以非金融服务为切入点，建行生活APP在为消费者提供一揽子本地生活服务的同时，也与他们建立起了生态链接，再聚集流量，提升用户活跃度，将金融服务无缝嵌入生活场景，实现客户进阶与金融价值创造，是建行加快打造第二曲线，推进零售优先发展战略和C端（消费者、个人用户端）突围战略目标的重要新金融尝试。

同时，在绿色低碳大背景下，建行北京市分行将绿色理念完美融入建行生活平台，在建行生活APP中创新搭建一体化“低碳出行”板块，该板块围绕居民高频、小额、刚需的出行场景，利用“出行优惠活动”“积攒能量升级小岛”“造氧签到”等多种趣味形式，引导用户低碳出行。

今年6月，北京MaaS正式迈向2.0建设阶段，建设银行与中再集团集成双方服务与资源优势，围绕MaaS绿色融合发展理念，携手“碳”寻绿色出行之路。经过充分酝酿，建行北京市分行与中再旗下中国大地保险共同围绕居民“出行”实需创新绿色金融产品，联合推出“低碳出行，趣享车险”产品新模式上线建行生活“低碳出行”板块，在综合运用从车因子、保险因子、从人因子建立车险风险识别与精准定价模型的基础上，引入建行生活平台提供的碳积分等车联网因子，并在车种的风险识别上进行试点应用，车主根据低碳里程、碳减排量的不同，可享受实时差异化车险定价，巧妙融合了“保险+科技+服务+平台”四位一体功能，赋能用户的同时培育其低碳出行习惯。

聚治更聚智——凝智慧 让城乡“美”起来

以科技赋能，“融资＋融智”双管齐下，服务百姓安居，赋能城市更新，助推乡村产业兴旺、治理增效，建行正通过自己的方式助力城乡越来越美。

“要租房，到建行”。在房地产业转型发展，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度的当下，作为住房金融“领头羊”的建行及时“大象转身”，在2017年就率先启动住房租赁战略，时至今日，已在该领域成效颇丰。

结合实体沙盘和智慧沙盘，建行以项目图、视频、VR相互结合的方式，全方位展示了“住房租赁+城市更新”“住房租赁+乡村振兴”“住房租赁+特色客群”等多个典型项目。“在深入沉浸式体验过后，我才知道，原来银行还为住房租赁做了那么多事儿，希望有一天我也能切身体验到建行的住房租赁服务。”刚走入职场的参观者小张说。

“CCB建融家园 小哥之家的这栋共享楼，是通过改造农村闲置宅基地而成的，引入BIPV（光伏建筑一体化)设计理念，为共享空间提供清洁电力。”该展区的建行员工介绍说。

在智慧沙盘区展示的CCB建融家园 创业之家项目，则是北京市首个集体建设用地租赁住房项目，可解决1200余人住房问题。“该项目引入光伏、海绵城市雨水回收处理收集系统和可回收物垃圾处理阳光房等设施，打造绿色低碳、智能、宜居‘共享家’。并且邀请清华专家通过模块化家具设计，使每间房屋的储物空间多达8立方米，是市场普通租赁住房的2倍。”上述员工介绍说。

智慧沙盘展区还展示了擦亮首都古建筑名片的探索：天街集团对于前门草厂居住体验院落改造项目采取了“保护性修缮”和“恢复性修建”相结合的核心区老城保护城市更新思路，建行积极为其提供项目贷款支持，帮助该集团整合、盘活资产资源，助力民生改善、古都风貌保护及胡同环境整治。

除了让古建筑焕发新生命外，建行还积极助力城市精品商圈打造，点亮北京夜经济消费，助力首都焕发新生机。为响应朝阳区关于“打造一批精品商圈，繁荣夜间经济消费”的号召，由原昆泰商城改建而成的“THE BOX朝外”于今年上半年试营业，并迅速成为新商业地标。为支持该项目运营改造融资需求，建行进行城市更新产业类项目产权和经营权分离的金融创新试点，向运营方盈展集团提供长期限贷款支持，不仅有效推动城市更新发展，还为提振消费贡献了一份力量。

数据显示，住房租赁战略实施6年来，建行北京市分行协同建信住房服务（北京）有限责任公司打造“CCB建融家园”特色品牌，收持改造闲置房源、提供并运营租赁房屋7.1万套，服务租户20多万人次，其中新市民约4.2万人次，累计打造住房租赁项目113个，广泛分布于北京市12个区。

据了解，双方推动实施“住房租赁+城市更新”“+乡村振兴”“+养老”项目，累计支持北京市城市更新项目180余个，创新推出“商改租”“工改租”、集建地、宅基地改造等新模式；深度盘活农村闲置宅基地，被北京市住建委列为保障性租赁住房筹集来源之一；积极探索“第三支柱+住房租赁+社区养老”新模式新业态，为老年客户提供一揽子金融与非金融服务。

“这个AI助手小蓝好智能、好贴心啊！”王女士在观看“云视系统”宣传片时赞叹连连。为持续优化租住体验，建行北京市分行以“智荟屏”设备为核心载体，配备基于大语言模型的AI助手，为建行客户、建融家园租客提供影音视频播放、智能家居控制、室内环境调节、共享空间预约、租务全流程管理等服务，还可结合附近商户情况、租户画像及需求喜好提供精准服务，构建一体化客厅经济共享生态场景。

从智慧沙盘及住房租赁展区移步到乡村振兴与智慧政务板块，建行对乡村及政务的智慧赋能一览无余。

围绕数据联通、全息画像、信用下沉、生产生活四个环节，建行充分展示了自身依托线上线下政银数据互联打造的农业农村数字生态。

与此同时，建行结合新金融战略，围绕产、销、住、游、学等重点领域，实现城乡要素双向流动，构建新金融服务乡村振兴的城乡融合生态。

“我行突出‘乡村振兴+科创金融’，积极服务北京种业振兴行动及涉农‘专精特新’企业；突出‘乡村振兴+普惠金融’，重点支持首都骨干农产品批发市场智慧化运营管理和重要农产品收购、仓储、物流、销售；突出‘乡村振兴+住房租赁’，推广‘集建地宅基地+住房租赁’业务模式，拓宽保障性租赁住房供给渠道，解决新市民和年轻人的住房难题；突出‘乡村振兴+裕农学堂’，组织学子下乡实践活动，搭建熟悉首都农业农村的平台，助力乡村金融人才培养储备。”乡村振兴展区的建行员工介绍说。

此外，为将金融科技带到田间地头，在打通金融服务“最后一公里”的同时，建行北京市分行还积极发力“乡村振兴＋智慧政务”，充分发挥各类生态平台互联互通的场景融合优势，与北京市农林科学院共同为北京市农业农村局打造的“京农通”App提供技术支撑，赋能乡村治理。

“‘京农通’是连接首都都市与乡村生活、生产、办事的综合服务体验馆，也是北京市乡村数字化基层治理的综合应用渠道。我行充分整合智慧政务、智慧村务等金融科技平台，通过向全市乡村基层提供‘五务’服务，打造生产经营、公共服务、乡村治理等系列数字化应用场景，起到了‘助力政府部门提升管理效能、促进农民扩面增收、政府政务服务下沉、赋能优化基层治理’等积极作用。”上述负责人介绍说。

聚慧更聚惠——惠大众 让人心“暖”起来

金融为民，服务如春。心怀惠及民生、服务大众美好生活需求的责任使命，建行广撒金融甘霖，以各类贴心服务惠及广大民众与普惠金融主体，并持续延伸金融服务，进一步赋能社会发展，保障民生福祉。

“台上的这个玩偶，是我行根据央行数研所数字人民币IP基础形象“圆圆”设计的数字人民币专属IP形象——“蓝盼盼”，以建行数字人民币项目的熊猫形象为基础，整体形象Q萌可爱，表明数字人民币轻快便捷的使用体验，更寓意着背后的科技与效率。”在数字人民币展区，建行员工向络绎不绝的参观者介绍道。

在服贸会现场，参观者还可以使用数字人民币在建行的三个场馆内进行消费体验。据了解，使用建行数字人民币钱包在任意建行场馆消费一笔，即可得到建行数字人民币地图，并打卡该场馆的专属印章。“我集齐了建行三个场馆的专属印章，去抽了一次盲盒，还拿到了一个“蓝盼盼”的冰箱贴呐！”年轻姑娘小李对建行的数字人民币活动感到很满意。

为不断优化使用数字人民币的消费体验，在智能合约展区，建行展示了基于数字人民币智能合约技术研发的消费预付卡服务——“元管家”。“个人消费者在商家购卡充值后，预付资金归集到“元管家”预付卡内，预付卡资金的收付与核销均由智能合约控制，通过合约模板控制资金流向，卡内余额随时可退。可以有效避免商户破产和跑路问题，全面保障用户权益。”该展区的建行员工介绍说。

据了解，目前“元管家”预付卡已应用于多个行业领域，包括教培行业的广州果酱盒子、文娱行业的福建最美电影等，为消费者带来便捷安全的预付卡消费服务体验。

在提升消费体验的同时，建行还充分发挥金融科技优势，综合运用3D、VR等高科技，倾心打造“集中化+阵地化”的全新的线上宣传教育平台，搭建“多彩消保数字化3D展厅北京馆”。

“在普适性开展金融教育宣传同时，我们还针对‘一老一小’、新市民、残障人士等重点人群开辟热点专区，定期更新建行的特色服务措施、亮点以及展播为金融消费者量身定制的多媒体展品，通过丰富的定制化展示内容体现消费者权益保护工作的温度，助力重点关爱人群进一步增强风险防范能力。”该展区的建行讲解员说道。

除了惠及消费者外，面向个体工商户、小微民营企业等普惠金融主体，建行突破“二八定律”，搭建“惠懂你”平台，真正成为小企业的“知心人”。

据介绍，“惠懂你”是建行自主研发的一站式移动金融服务平台，能够提供贷款额度测算、贷款申请、还款、支用、结清等26项全品类服务。在升级到3.0版本后，对于新用户，“惠懂你”用户可以在线免费测额，确认有意向再进行贷款申请或预约开户，自助申请、自助操作、自动化审批，实现“快、易、简、便”的服务体验。对于老用户，“惠懂你”3.0版本新增自助提额、智能推荐、贷款攻略等功能，不但能一键获取最高可提升额度，形成可申办产品组合包，还提供了差异化、智能化的产品组合推荐，提升服务体验。

赋能社会服务，建行聚焦“劳动者港湾”建设，倡导“便民文化、共享文化和社区文化”，大力丰富网点适老、助农、教育、法律援助、绿色低碳等与民生紧密相关的服务内涵。在建行的劳动者港湾及无障碍、适老化服务展区，一个个暖心设施将这些理念体现得淋漓尽致。

数据显示，截至2023年6月底，建行北京市分行对外开放“劳动者港湾”397个，102个港湾对外开放卫生间，港湾服务总人数921.4万人次。已打造“劳动者港湾+”模式的网点391家，其中复合功能达到3种及以上港湾+模式的网点168家，港湾+无障碍服务网点369家，占比92%，港湾+适老服务网点118家，占比29%。

“我们还将在全行范围内常态化开展‘爱心港湾 共享书香’活动，不断延伸公益惠民服务内涵，持续提升服务品牌社会影响力。”建行北京市分行有关负责人表示。

与此同时，为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，自2020年11月起，建行北京市分行先行先试、深入探索银行营业网点的适老化改造，相继完成了118家适老网点创建，截至2023年6月，16家适老网点通过国家金融标准认证成为“适老服务示范网点”；为探索无障碍环境建设，建行北京市分行打造了丰台支行营业部无障碍环境示范网点，截至2022年底，符合改造条件的369家网点全部完成无障碍环境创建改造。

值得一提的是，面对不期而至的特大暴雨灾害，建行始终坚持人民至上、生命至上，积极贯彻落实防汛抗洪救灾及灾后恢复重建工作要求，第一时间启动防汛应急预案，确保金融服务畅通。协调专车组成“爱心车队”将暖心物资迅速送入门头沟区、房山区受灾地区，并组织党员志愿者到当地镇政府协助搬运救灾物资；帮助受灾地区群众解难纾困，及时对接受灾企业，坚持“急事急办、特事特办”原则，建立快速响应和绿色通道机制，及时满足客户金融需求；出台“支持灾后恢复重建十二条金融服务措施”，加大信贷支持力度，开通信贷审批绿色通道，保障受灾地区基础金融服务，为打赢灾后重建攻坚战贡献建行力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经