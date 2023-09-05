人民网北京9月5日电 （记者李彤）数字人民币应用场景花样翻新、助力银发人群跨越“数字鸿沟”、为户外工作者提供“劳动者港湾”、以金融活水惠及“兴农人”“新市民”……

在2023年中国国际服务贸易交易会金融服务展区，新技术的应用让观展群众边走边看，不时拿出手机拍照，在朋友圈里“秀靓图”。科技发展服务美好生活，在这背后更直达人心的是“有温度”的金融服务，这也是新时代金融业发展的微观体现。

一盒可生食鸡蛋从北京市昌平区南邵镇被运到了展会现场。“由于北京农商银行的对接，我们的鸡蛋才能够来到服贸会见见市面！”该农企负责人表示，银行通过打造的“凤凰乡村游”平台为“土特产”拓销路、增销量。以金融服务对接观光农业、特色农业、精品民宿等京郊优质资源，用金融活水润泽乡村产业的成长。

为了提升银发族群体金融服务的获得感、幸福感和满足感，在浦发银行展台，工作人员介绍说，银行通过制定适老化服务标准规范、完善网点爱心服务配套设施、提供上门服务、普及金融知识等举措，积极提升适老化服务质效，用“有温度”的服务，把对老年人的关爱落在日常工作的点滴中。

“截至2023年6月底，建行北京市分行对外开放‘劳动者港湾’397个，102个港湾对外开放卫生间，港湾服务总人数921.4万人次。”在建设银行展台，工作人员介绍说，将在全行范围内常态化开展“爱心港湾 共享书香”活动，不断延伸公益惠民服务内涵，持续提升服务的社会影响力。

在服贸会的金融展区，“金融为民”“服务美好生活”的字样多处可见。“近年来，我们积极响应‘应对人口老龄化’的国家战略，积极服务居民全生命周期的养老规划需求。”中信银行展台工作人员介绍，银行推出了“幸福+”养老金融服务，通过一个账户、一套产品、一个账本、一套服务、一支队伍、一个报告“六大支撑”，打造养老金融服务的一站式平台。

当前，以信息服务、物流运输、留学教育、旅游服务、金融服务等为代表的服务贸易已成为新一轮国际经济合作的重点领域。连连支付工作人员介绍，基于技术创新、产品创新、服务创新的发展理念，支付行业不断探索在跨境电商、对外贸易、企业“出海”、产业数字化转型等方面的赋能，为中小企业提供“有温度”的服务。

展区内“金融为民”“当好金融消费者的贴心人”等内容，吸引了参观群众的驻足。人民网记者 李彤摄

在数字人民币体验区，种类丰富的应用场景拉进了人们与金融服务的距离。人民网记者 李彤摄

银行机构“劳动者港湾”的服务理念，吸引观展群众上前咨询。人民网记者 李彤摄

在浙江省交易团展区，数字支付技术吸引了观展群众的目光。人民网记者 李彤摄

在银行展台，“温度”成为了高频词汇。人民网记者 李彤摄

银行机构通过展台传递“乡村振兴”“共同富裕”的金融服务理念。人民网记者 李彤摄

在展区内“乡村便利店”农村金融服务模式，正通过直播的方式推动农产品上行。人民网记者 李彤摄

金融安全、投资者教育是金融服务展区知识科普的重要展示环节。人民网记者 李彤摄

金融机构在服贸会现场举办投资者教育讲座。受访者供图

(责编：王连香、高雷)

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