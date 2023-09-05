人民网北京9月5日电 （记者车柯蒙）5200万户中小微企业是我国数量最大、最具活力的企业群体，是日益重要的创新发源地。中小企业广泛分布于细分领域，助力形成环环相扣的完整产业生态，成为保持产业链供应链稳定和竞争力的关键。当前，加快成长型企业的数智化转型，对助力经济社会转型具有重要的支撑作用。

业内分析认为，在全行业数智化转型的过程中，大型企业搭平台建生态，成长型企业上云上平台，融入产业生态，广泛连接客户、上下游企业，形成数字化环境下的可持续竞争优势，是成长型企业数智化转型的着力点。

“目前成长型企业非常重视一体化的管理需求，需要一个一体化的平台来实现管理。”用友网络高级副总裁兼EBG总裁徐洋在接受人民网专访时表示，不少成长型企业曾运用大量垂直领域的SaaS应用，而垂直应用间的数据打通十分困难。采用一体化的平台管理，能够实现端到端的应用，解决数据连通问题，从而支撑企业的业务快速发展。

谈及当前成长型企业的发展与管理，徐洋表示，除了重视一体化管理以外，重视管理的精细化、重视商业模式的创新、重视数据的应用服务以及重视全球化经营都是成长型企业需加强的关键点，数智化转型需要从这几方面“对症诊断”。

据介绍，面向创新企业，特别是快速发展中的成长型创新企业，用友通过YonSuite成长型企业商业创新平台，赋能企业实现管理目标及发展的持续增长。其中，“数智飞轮”场景方案，贴合中小企业的业务发展、扩张模式，以客户侧视角为中心，将数智化转型分散为财务、税务、资金、档案、供应链、协同、人力、生产等业务场景，每个业务场景可以单独闭环形成小飞轮，每个飞轮包含“角色-数据-流程-绩效”等管理要素，实现一个完整的管理与业务闭环。从任意业务场景切入，开启第一个飞轮后，就会产生巨大的连锁反应，带动更多的场景飞轮运转，从而形成更大的场景闭环，加速企业的业务拓展和增长，实现企业的持续经营和成功。

今年是用友深耕企业服务产业的35周年，持续对业务进行深入探索是用友长期保持竞争力的关键。“我们希望通过一些行业最佳实践的模板，通过改进方法论，导入人工智能、大模型等技术工具，能够帮助成长型企业快速上云，加速实现商业创新。”徐洋表示，这些都是我们当前正在做的努力，让更多的中国企业在当下拥抱数智化，实现商业创新，快速成长为各细分行业的领军企业。

数据是当前众多成长型企业的重要价值所在，实现数据有效驱动，可以推动企业快速成长。徐洋介绍，借助用友BIP商业创新平台，企业可以打通业务数据，进行有机整合，构建出全面的数据资产，从而支撑企业的经营管理；其次，通过平台的数据智能分析，挖掘数据的潜在价值，实现精准化运营，建立起完整闭环的业务数据链，持续优化业务决策。

今年以来，人工智能技术实现重要突破，赋能千行百业变革加速。此前，用友发布业内首个企业服务大模型YonGPT，通过提供通用能力服务、领域服务及行业服务，实现业务运营、人机交互、知识生成及应用生成4个方面的企业智能化。

“我们结合成长型企业的业务发展需求，深度运用人工智能技术赋能产品创新，为不同行业和不同类型的企业量身打造一系列智能化的产品和解决方案，同时不断更新迭代优化产品，帮助成长型企业在快速发展的市场环境中，实现商业模式的创新、转型和升级。”徐洋说。

徐洋介绍，推进企业数智化，让企业成为“数智企业”是用友一直以来的目标。客户导向、生态共荣、员工能动、实时感知、数据驱动、智能运营是数智企业应当具备的六大特性。

谈及数智企业“数据驱动、智能运营”的场景模式，徐洋认为，企业将重视打通数据孤岛，建立集中化的数据治理体系，确保数据的有效利用。结合数智化平台、人工智能、5G、物联网等前沿技术，企业将形成一个智能协作网络，覆盖员工、客户、供应商等各个方面，确保企业内外部流程的协同和优化，提高工作效率。智能算法和大模型将在决策制定中发挥至关重要的作用，使管理和业务流程实现真正的智能化再造。

“在全新的数智化生态中，用友将持续为成长型企业提供数智化转型方案，助力企业完成组织、流程、决策的全面智能化升级。通过开放共享的平台策略，用友希望帮助企业融入更广泛的数智化业务生态，共同分享数据的价值，驱动业务模式的协同创新。”徐洋说。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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