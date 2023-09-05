人民网北京9月5日电 （记者栗翘楚）当前，人工智能正在全球范围内推动广泛的技术变革和产业重塑。大力部署AIGC应用，加速与行业深度融合，已成为赋能产业优化升级、推动生产力跃升的重要举措。“跨境电商是一个长坡厚雪的赛道，从长期来看，AIGC技术会为行业带来深刻的变革和广阔商业机会。”萨摩耶云科技集团创始人、董事长兼首席执行官林建明在日前举办的“2023中国AIGC创新发展论坛”上表示。

随着数字经济的快速发展，人工智能的重要性日益凸显。AI技术的创新迭代驱动了应用场景的进一步落地，AIGC、数字人、多模态大模型、智能决策等热点为创新带来了更多想象力和可能性。

谈及全球AIGC发展新潮流，工业和信息化部原总工程师、信息通信科技委常务副主任兼秘书长韩夏在论坛上表示，当前各地大力发展AIGC产业，积极打造数字经济和数字内容生产创新发展新引擎，并在算力、算法应用和规范治理等方面协同发力，已初步形成良好的产业发展生态体系。

中国工程院院士、北京交通大学教授、博士生导师张宏科认为，AI大模型本质上是一种算力技术，信息网络是大国博弈的核心关键，我国需要从原创性、系统性的网络原理体系突破。

“AIGC技术能够从大量的数据中提取有用的信息，帮助我们进行决策，大大提高数据的使用效率。同时，大模型引爆算力需求，拉动算网基础设施建设。多模态能力极大延伸应用场景，让大模型在千行百业里释放价值，个性化服务重塑用户的习惯。”林建明表示，AIGC重塑数字内容生产方式，正引领社会迈向未来数字文明新时代。

在人工智能、通用大模型等前沿科技的发展推动下，服务贸易数字化、智能化、绿色化进程不断加快。林建明表示，大模型赋能机器在海量语料库中逻辑能力提升，从而产生创作能力，使人与机器以更自然的方式进行互动，可以在营销、电商、游戏、金融等领域表现出优秀的通用性和创造力。

“AIGC技术能够从大量的数据中提取有用的信息，帮助进行决策，大大提高数据的使用效率。同时，大模型推动算力需求提升，拉动算网基础设施建设。多模态能力延伸应用场景，让大模型在千行百业里释放价值，个性化服务重塑用户的习惯。”林建明认为，AIGC重塑数字内容生产方式，正引领社会迈向未来数字文明新时代。

萨摩耶云科技集团创始人、董事长兼首席执行官林建明在论坛上发表主旨演讲。受访者供图

业内分析认为，AIGC技术有望为跨境电商带来革命性变革。利用AIGC进行数据分析，可以快速准确地挖掘出市场需求和趋势，指导商家选品和采购。通过分析用户的购物行为和兴趣偏好，为产品开发、营销策略等方面提供决策支持和参考，实现广告精准投放和个性化推荐，提高广告ROI。智能客服自动处理回复常见问题，优化用户体验和满意度，让店铺的运营更智能化。

林建明介绍，萨摩耶云科技集团通过持续对AI决策智能、AIGC技术进行深度探索和运用，形成了一系列策略、算法模型、系统工具，打造的跨境电商智能综合服务平台佈尔跨境，可为跨境电商卖家、品牌出海企业提供“AI+SaaS+出海服务”专业解决方案。

据了解，萨摩耶云目前将AIGC深度应用于跨境电商营销、运营和决策三个主要场景中。在广告营销上，涵盖从触达环节至推动成交环节的全流程AIGC应用，可实现千人千面的精准营销，减少人力资源和资金投入，提高广告投资回报率；在运营上，跨境电商垂直图像大模型可实现图像批量生产，降低修图成本。商家可以运用快速生成产品标题和描述文案以及站内邮件回复内容等多项功能；在选品决策上，商家可以通过亚马逊等平台数据分析，获取更多维度、更大数据量的信息。基于海外消费者画像进行消费趋势分析决策，快速生成产品创意，以更低的成本测试并抢占市场先机。

“AI Agent、AI-based-SaaS、产业AIGC咨询公司可能是AIGC将来在跨境电商领域应用的方向。AIGC为行业带来了无限的可能性和改变。”林建明表示，未来萨摩耶云将持续探索，为更多垂直产业创造价值。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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