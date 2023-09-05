人民网北京9月5日电（记者申佳平）9月5日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，工业和信息化部着力抓好稳增长工作，突出重点、分业施策，会同有关部门制定了十大重点行业的稳增长工作方案，目前各重点行业稳增长方案均已印发实施。

陶青介绍，本次出台的重点行业稳增长工作方案选取规模大、带动性强、关联性高的钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工业、电子信息制造业等主要制造业行业，增加值合计占规模以上工业的7成左右。“稳住这些重点行业，基本上就稳住了工业经济。”

同时，通过开展调查研究，重点行业稳增长工作方案系统梳理影响行业平稳运行的主要制约因素和有利条件，组织研讨交流，认真听取各方面意见建议和政策诉求，切实增强稳增长方案的针对性和可操作性。工业和信息化部加强与国家发展改革委、财政部、商务部、海关总署等部门的协作，积极争取政策支持，形成工作合力。

陶青指出，重点行业稳增长工作方案坚持供需两侧发力，推动重点行业生产平稳增长、结构优化升级。

一方面，着力恢复和扩大重点领域需求，促进投资、消费、出口共同发力，夯实工业稳定增长基础。

在扩大有效投资方面，充分发挥国家制造业转型升级基金、中小企业发展基金等政府投资基金作用，引导带动社会资金加大投入力度。有序推动石化、集成电路、新型显示等重点领域重大项目开工建设，尽快形成实物工作量。支持企业加大技术改造力度，推动传统产业改造升级。

在充分激发内需潜力方面，注重新型消费产业培育、新消费热点产品挖掘，联动线上线下拓展消费场景。深入开展消费品、原材料“三品”行动，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，加快工业母机、高端医疗装备、机器人等创新产品推广应用，依托技术和产品形态创新提振手机、电脑、电视等传统电子消费，挖掘风电、光伏等领域消费潜能。

在积极拓展国际市场方面。持续落实稳外贸政策措施，搭建高水平国际供需对接平台。鼓励企业对标国际需求加大研发力度，生产适销产品，巩固工业产品出口。

另一方面，着力搭建高质量供给体系，稳产业、育企业、建标准，激发工业增长内生动力。

比如，提升产业链供应链韧性。加快产业链锻长补短，提高关键要素保障水平，推动共性技术研发和推广应用，促进绿色制造和智能化升级。推进重点区域协调发展，加快先进制造业集群建设。

完善优质企业梯度培育体系。支持龙头企业发挥带动作用，加快培育专精特新“小巨人”、单项冠军等企业，支持企业专业化、差异化发展。

加强质量标准建设。强化标准系统化布局，发挥标准引领作用，支持企业积极参与国际标准制修订，推进中国标准海外认可与应用。促进制造业产品质量提升、可靠性提高。

“总的看，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。”陶青表示，下一步，工业和信息化部将会同有关部门、重点地区和行业协会，切实抓好各项稳增长工作方案的宣贯实施。同时，还将根据工业经济发展的情况，研究谋划进一步的政策举措，促进工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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