透过镜头看服贸会掀起“绿色旋风”
2023年09月05日16:06 | 来源：人民网
小字号
绿色发展与服务贸易会碰撞出怎样的“火花”？9月2日至9月6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。其中环境服务专题展聚焦"双碳赋能 焕发创新动力"的主题，在国家体育馆展区设置低碳能源、碳中和绿色技术、气候与碳经济、循环经济四大专区，参展方展示了绿色低碳创新技术、产品、解决方案等，并发布了最新研究成果。让我们跟着镜头沉浸式踏入这个“绿意盎然”的展会吧！
文案：欧阳易佳
摄像：王晓啸
剪辑：陈瑾（实习生）
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：我国工业经济持续回升态势没有改变
- 人民网北京9月5日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，我国工业经济生产恢复过程中有一些曲折，但依然在全球主要经济体中处于领先，工业经济持续回升的态势没有改变。 陶青指出，今年以来，全国工业和信息化系统着力稳增长、促升级、调结构、提质量、保安全，前7个月我国工业经济运行总体上保持了恢复向好的发展态势。…
- 评论
- 关注