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透过镜头看服贸会掀起“绿色旋风”

2023年09月05日16:06 | 来源：人民网
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绿色发展与服务贸易会碰撞出怎样的“火花”？9月2日至9月6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。其中环境服务专题展聚焦"双碳赋能 焕发创新动力"的主题，在国家体育馆展区设置低碳能源、碳中和绿色技术、气候与碳经济、循环经济四大专区，参展方展示了绿色低碳创新技术、产品、解决方案等，并发布了最新研究成果。让我们跟着镜头沉浸式踏入这个“绿意盎然”的展会吧！

文案：欧阳易佳

摄像：王晓啸

剪辑：陈瑾（实习生）

(责编：王连香、高雷)
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