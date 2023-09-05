人民网北京9月5日电 （杜燕飞、欧阳易佳）9月2日至6日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。

专家表示，作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会已成为中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台。今年服贸会将进一步发挥中国扩大开放的重要窗口作用，与世界各国共同探讨服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径，共促开放发展。

作为现代服务业支柱产业之一，金融业在国民经济发展中提供了强劲支撑。人民银行国际司司长金中夏在服贸会金融服务专题的主论坛“2023中国国际金融年度论坛”上表示，2018年以来，人民银行会同相关部门推出50多项金融业开放措施，外资来华设立各类金融机构110余家。围绕金融市场开放，监管相继推动债券通、北向通与南向通、沪换通等落地，内地与香港利率互换市场互联互通合作上线运行，金融开放更进一步。同时，人民币已成为全球第五大储备货币、第五大支付货币、第五大交易货币和第三大贸易融资货币，人民币国际化取得稳步进展。

在服贸会展厅内，参展金融机构通过展台向外界传递自身的发展理念。中国银行设置了全景沉浸式智能互动多媒体展台，展示金融服务实体经济和社会民生、服务“一带一路”建设的相关成果。例如，推出了“中银跨境汇款直通车”等服务，为外贸进出口企业客户办理国际贸易结算提供自动收付汇服务；制定“一点接入 全球响应”工作机制，客户在中国银行任一机构“一点接入”，即可享受来自中银集团遍布63个国家和地区的全球化对接和服务。

“中国银行将发挥在跨境金融、供应链金融、外汇外贸等领域的专业优势，为全球服贸企业提供全方位综合金融服务，推进高水平对外开放，助力高质量发展。”中国银行交易银行部总经理王晓说。

(责编：王连香、高雷)

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