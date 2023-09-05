原标题：波司登创始人高德康：做慈善是比做羽绒服更温暖的事业

每个成功的企业家身上都兼具实用主义和理想主义。实用主义是他们创业这条路途上不可缺失的，这决定他们做的产品是不是真的能满足大众需求，能把企业带到多远。理想主义体现在他们的创业本质上是希望自己做的事情能让世界更好、科技进步，人们更幸福。

在波司登创始人高德康身上，也是如此。甚至他的理想主义那一面似乎更多。

他不认为，做慈善、做公益是企业变得很大后的才做的事情。当他带领波司登开始向前时，做公益做慈善的种子已经开始发芽。

在高德康的视角里，慈善也不是企业经营顺风时的可选项，而是一个无论顺风、逆风的必选项。他坚信，做事情要利他、要先做人再做事。

高德康理想主义的那一面让他的创业与慈善没有优先级，而是两者一路同行。

“一个人的成就，不是以金钱来衡量的，而是看你善待过多少人。”高德康曾称，这不是他创业成功后才说的漂亮话，而是一直以来坚持的原则。

上世纪80年代，才创业不久的高德康就给康博村里每位老人买了一个铜制的“汤婆子”，供老人们冬天暖手脚。彼时的高德康还没注册“波司登”这个品牌，他还不知道他将带领这个最初只有8台缝纫机的缝纫组成长为一个中国规模最大、技术最先进的羽绒服装企业。

给家乡的村民们建400多栋宽敞明亮的别墅，这是高德康在24年前就开始做的事情。对于家乡的老人、村民，高德康有着“生于斯、长于斯”的关切。不仅如此，远方的人也始终牵动着他。

“我小时候吃过很多苦，所以对苦难有着深刻的感受和理解，每当看到别人有困难，我的心里就特别难受，发自内心的想帮助他们。”高德康在接受一次媒体采访时称。

在高德康的带领下，2008年波司登为遭遇了特大雪灾的南方灾区人民捐赠了价值1亿多元的羽绒服支援。2009年，波司登在四川泸州投资建设高速公路时特意新增8000万预算在大桥两侧增加人行道，解决当地居民过江难的问题。

2011年初，高德康还个人出资5000万元发起成立“波司登公益基金会”，积极开展扶贫济困、抚孤助残、赈灾救援等公益慈善工作。

高德康不仅自己做慈善，成立公益基金会做慈善，还积极鼓励员工参与慈善活动。2012年，波司登成立了员工志愿服务队。目前，志愿服务队共有600多名长期服务志愿者，他们会去看望老人、去社区开展多项服务。2012年“5.12汶川地震”之后，波司登员工以各种方式援助灾区百姓。企业累计捐款捐物达8300多万元，其中捐资1000万元援建北川中学，被中国侨联授予特别贡献奖。

“一个人做好事并不难，难的是一辈子做好事。”截至2023年3月31日止，波司登向社会捐款捐物超过人民币12亿元，公益足迹遍布全国29个省、108个地级市、558个县，受益群众达119.2万名。

相比外部看到的闪亮与耀眼，真正的创业几乎都是由无数的煎熬、大大小小的困难组成的，创始人能做的就是坚守初心，长期的耐心走下去。

高德康带领波司登前进的四十多年中，他遇到的难关也很多。他曾经自己总结，有两次难关让他印象深刻。

一个是1994年的波司登在东北市场“折戟”。那是高德康注册波司登的第3年，公司尝试用自主品牌“波司登”开拓北方市场。但到1994年冬天快结束的时候，工厂生产的23万件羽绒服只卖了8万件。服装公司最怕的就是库存积压，衣服越往后越过季，更卖不出去。结果就是2000多万元的产品全积压在仓库里。当时来要钱的上游供货商、加工厂天天堵在厂门口，银行也上门催账。高德康曾说，这一次是波司登到了生死存亡的紧要关头。

第二次是20年后。2014年，波司登早已是一家上市公司，被称为“羽绒服第一股”。高德康试图带来波司登走出羽绒服“看天吃饭”的风险，于是开始进行多元化扩张。但效果并不好，品牌势能下降。直到2018年，波司登“壮士断腕”，重新提出“聚焦主航道、聚焦主品牌”的战略方向，后续情况才得以慢慢好起来。

这两次是波司登的大难关。高德康曾在接受采访时称，企业在发展好时，可以做慈善；在企业发展不好时，更要坚持。

那几年中，高德康带领波司登寻找转型的方向，同时对公益毫不忽视。在高德康的带领下，波司登与中华慈善总会签署战略合作协议，10年内将向中华慈善总会捐赠财物2亿元，主要用于“一带一路，民心相通”沿线国家交流活动，以及自然灾害、国家重大慈善事件捐赠等，共同营造“一带一路，民心相通”的社会共同体。

高德康认为波司登的主打产品，是一件件暖身的防寒服；波司登的文化核心，是一件件暖心的社会担当。波司登是做羽绒服的，是给消费者送去温暖的。波司登用做羽绒服创造的财富，来温暖更多的人。

高德康不仅用羽绒服送温暖，他还助力更多的学生飞翔。在他的带领下，2019年起，波司登与江南大学达成长期战略合作，设立公益助学金，定向援助大学困难学子。2020年，波司登公益基金会与常熟理工学院纺织服装与设计学院签订了五年捐赠协议，设立波司登“莘爱助学金”，共计捐赠人民币一百万元，用于资助经济困难且学习优秀的学生顺利完成学业。

“先帮助别人，再去做自己的事”，先做人再做事这是他的原则。在他践行的过程中，高德康确立的“聚焦主航道，聚焦主品牌”战略在这个过程中也逐渐见成效。自2018年战略转型后，波司登实现持续、稳定、健康的增长，业绩表现强劲。

正如高德康所说，做慈善，是比做羽绒服更温暖的事业。

(责编：曹淼、李源)

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