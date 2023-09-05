人民网北京9月5日电 （记者栗翘楚）9月5日，由商务部投资促进事务局、北京市商务局、北京市昌平区人民政府共同主办的健康中国—2023生命健康产业跨境合作“昌平对话500强”活动在北京举办。据悉，本次活动是2023年中国国际服务贸易交易会配套活动，以“深化跨境合作 共享发展机遇”为主题，聚焦生物医药创新发展、生命健康产业跨境合作等话题展开交流。10余家世界500强企业和来自法国、德国等各类外资企业30余家，以及来自政府部门、国内企业、国内外商协会、金融机构、专家学者等200余人参加活动。

中国世界贸易组织研究会会长崇泉表示，在多重因素叠加下，2022年全球外国直接投资出现下滑，但中国作为全球第二大外国投资接收国，吸收的外国直接投资不降反增。开放引领发展，合作共赢未来是中国的开放态度，中国的大门已经打开，营商环境不断地改善，随时迎接各方合作伙伴。

商务部投资促进事务局局长刘殿勋表示，商务部投资促进局正积极搭建生命健康产业跨境合作平台，通过举办活动、考察、对接等多种形式，为境内外政府、企业对接合作需求。昌平拥有“两谷一园”，其中，生命谷聚集了我国首个生命科学国家实验室等顶级研发机构，是北京乃至全国生命健康产业丰沃的发展平台。

北京市商务局党组成员、市“两区”办专职副主任刘梅英表示，北京依托国家服务业扩大开放综合示范区和自贸试验区“两区”建设，围绕首都功能定位，聚焦科技创新、生物医药、数字经济等重点领域深耕细作，取得一系列丰硕成果。未来，北京将积极对接国际高标准经贸规则先行先试，深化服务业开放改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，打造服务业高水平开放的“北京样板”，为境内外企业机构在京发展创造良好条件。

北京市昌平区委副书记、区长，北京未来科学城管理委员会主任支现伟表示，昌平作为北京国际科创中心建设的重要承载区，是推进北京医药健康产业创新发展的重要引擎。目前，全区聚集了900多家医药健康创新企业和300多名全球顶尖创新人才，去年全区医药健康产业收入超过800亿元，占全市总量的三分之一。昌平将以此次活动为契机，充分发挥教育、科技、人才优势，积极探索更多政策制度创新，不断增强区域开放引领度和市场感受度，持续推进高水平对外开放。

政策解读和产业推介环节，北京市药监局医疗器械注册处处长刘欣重点介绍了“北京市生物医药全产业链开放实施方案”以及下一步工作思路；北京市昌平区副区长郭清尧详细解读了昌平区关于医药健康、美丽经济和科创金融等重点领域的“两区”最新政策；未来科学城管委会副主任柳强推介了昌平区医药健康产业的发展现状及未来规划。

主题演讲环节，美国药品研究和制造企业协会（PhRMA）中国区首席代表夏文杰（John Sullivan）、西门子医疗中国区副总裁孔令琦、诺和诺德中国区副总裁林敏、波士顿科学中国区副总裁徐萍、丹纳赫中国生命科学平台总裁李蕾围绕医疗技术创新、制药创新与国际合作等作了分享。

高端对话环节，北京市医疗保障局副局长孙德尧、中国欧盟商会医用耗材顾问委员会副主席刘宁、中国瑞士商会总经理维卡（Vittoria Pesenti）、英国全球技术创新伙伴联盟首席执行官彼得·腾森（Peter Tensen）、北京诺诚健华医药科技有限公司市场准入负责人常精华等监管部门、国际组织和中外企业的代表，围绕北京市创新药械发展政策趋势、生命健康产业跨境合作新机遇、昌平营商环境等内容进行深入探讨交流。

会上，昌平区政府与商务部投资促进事务局签署生命健康产业战略合作协议，共同搭建“国别+细分领域”跨境合作平台，推动昌平区生命健康产业高质量发展，助力北京国际科技创新中心建设。

(责编：王连香、高雷)

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