新华社北京9月5日电题：系列举措密集出台 促进民营经济高质量发展

新华社记者王雨萧、陈炜伟

今年下半年以来，促进民营经济发展壮大的一系列举措密集出台。近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，推动各项重大举措早落地、见实效。一系列政策举措如何更好促进民营经济高质量发展？

“民营经济工作涉及面宽、政策性强，需要各个部门密切协作配合，形成工作合力。”国家发展改革委副秘书长张世昕说，此次设立民营经济发展局，主要是立足于更好发挥统筹协调、综合施策、促进发展的功能。

张世昕介绍，民营经济发展局的主要职责是跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。同时，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》公开发布，针对民营企业的痛点难点提出系列政策举措。各地各部门紧抓落实，相继出台各项配套举措：国家发展改革委明确4方面17项具体措施，推动民间投资高质量发展；延续小规模纳税人增值税减免政策；四川编制《民营经济服务事项清单目录》；贵州、湖南、广东、辽宁、内蒙古等地举办多种形式的投融资对接活动……

“连续出台的政策举措，体现了党中央对民营经济的高度重视。尤其是民营经济发展局的成立，将进一步为促进民营经济发展提供有力的组织保障。”中国中小企业协会常务副会长马彬说，7月份中小企业发展指数为89.3，连续两个月上升，随着系列政策发力见效，企业发展信心正在加快恢复。

下一步，各部门将如何更好推动民营经济高质量发展？

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，工业和信息化部将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，并新培育100家左右中小企业特色产业集群。同时，举办系列活动帮助中小微企业开拓国际市场，组织开展清理拖欠企业账款专项行动，缓解中小微企业资金压力。

“市场监管总局将进一步优化鼓励、支持、引导个体工商户、小微企业发展的各项制度措施，发挥各类服务平台作用，推动惠企政策精准直达。”市场监管总局副局长柳军说，要多措并举使个体工商户、小微企业能够充分享受各项政策红利，持续增强发展信心，让“小个头”迸发出“大能量”。

国家发展改革委副主任丛亮表示，将立足部门职责，将相关重点工作任务逐一明确到有关部门单位，明确时间表、路线图，作为后续落实的依据，相关分工方案即将印发实施。同时，进一步加强政企沟通，继续通过调研、座谈等多种渠道，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，研究完善相关政策。

“在社会主义市场经济环境下，国有经济、民营经济各有优势、各具特色，如鸟之两翼、车之两轮，缺一不可。只有这两部分相互协调、共同发展，中国经济才能走得稳、走得好、走得远，也只要这两部分相互协调、共同发展，中国经济就一定能走得稳、走得好、走得远。”丛亮说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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