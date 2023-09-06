王绍绍

近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，进一步促进民营经济发展壮大。

“在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，将会推动我国民营经济更加健康、规范发展。”多位专家在接受人民网采访时表示，专职机构的设立为民营经济的发展营造了良好环境，同时也有利于相关政策尽快落地。

加强统筹协调

设立机构支持民营企业发展

9月4日，国家发展改革委副秘书长张世昕在国务院新闻发布会上介绍，民营经济发展局的主要职责是跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，结合当前民营经济发展面临的形势和民营经济工作现状，设立民营经济发展局可实现四个总体目标。一是进行宏观引导和政策出台；二是加强与民营企业的沟通、交流和信息共享；三是帮助民营企业更好地把握发展的市场和形势，以应对相应困难；四是有了专职机构落实宏观政策，对于推进问题解决、维护民营企业利益、保障民营经济的健康发展都有很好的支撑作用。

设立民营经济发展局是促进民营经济发展壮大的重要举措，也是促进我国经济发展的重要措施。赵锡军表示，从目前总体经济发展结构来看，民营经济在就业、税收、GDP增长等方面具有非常重要作用。

“在现有工作格局的基础上，在国家发展改革委设立民营经济发展局，将进一步加强对民营经济发展工作的统筹协调，巩固拓展现有工作成果，为民营经济发展营造更优环境，为民营经济发展提供更加有力支持。”张世昕说。

稳经济保民生

统一布局提振民营经济

民营经济是我国国民经济的重要组成部分，也是推动我国社会发展的重要力量。民营经济的发展关系着稳增长、保民生，成立民营经济发展局的重要性不言而喻。

国家统计局数据显示，1-7月份，民营企业进出口同比增长6.7%，明显快于全部进出口总额的增速，占外贸总值的比重达到52.9%。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林指出，要实现稳就业、稳出口、促内需、稳楼市，必然需要提振民营经济，民营经济是稳经济的主角，在这些领域都发挥着巨大能量。

“过去40年中国经济发展的关键性动力都来自民营企业，民企壮大则中国经济壮大，民企衰微则中国经济衰微。民营经济贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的就业、90%以上的企业数量。”盘和林说。

民营经济在我国经济发展中占据重要地位。设立民营经济发展局，加强工作统筹协调，将有助于进一步激发民营经济活力。

在发展改革委的格局下设置民营经济发展局，是将民营经济整体发展规划与各方面统筹考虑进“盘子”。盘和林认为，民营经济发展局可以起到协调作用，将民营经济的力量统筹协调起来，同时推进、改进民营经济发展中的一些共性问题。

多部门齐发力

推动民营经济高质量发展

今年，多部门出台系列政策举措激励民营企业发展，助推我国经济实现高质量发展。

7月19日，中共中央、国务院公开印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》，各部门各地区积极贯彻落实，为民营经济发展提供有力支持。

近期，国家发展改革委出台的促进民营经济的政治举措中，对促进民间投资做出具体部署。国家发展改革委副主任丛亮介绍，在优化民间投资项目融资支持方面，向有关银行推送首批715个民间投资项目；在向民间资本推荐项目方面，推动各地梳理报送重大项目清单、产业项目清单、特许经营项目清单等三张拟向民间资本推介的项目清单，截至9月2日，各地报送项目超3500个、总投资超3.7万亿元。

工业和信息化部在加强政策引导、促进民营企业发展方面做好相关配合工作，在促进中小企业发展方面加大工作力度。工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，目前，工业和信息化部已累计培育了创新型中小企业21.5万家，专精特新中小企业9.8万家，专精特新“小巨人”企业1.2万家。

市场监管总局持续规范市场秩序，有力保障交易公平，为民营经济发展壮大营造公平竞争的市场环境。国家市场监督管理总局副局长柳军介绍，今年以来，全国共审查增量政策措施16.38万件，清除各类存量政策措施45.2万件，废止、修订妨碍统一市场和公平竞争的政策措施2万多件。

丛亮表示，各项政策的落实、专职机构的设立，将进一步激发民营经济发展活力和内生动力，民营经济发展必将迎来更广阔的舞台和更光明的前景。（尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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