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2023年服贸会新观察：智慧体育迎来“未来时代”

2023年09月06日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （欧阳易佳）浅滩冲浪、AI足球、智能健身房……9月2日至6日，2023年服贸会体育专题在北京首钢园举办。今年的体育服务专题展科技味十足、体验感满满。

本届体育服务专题以“促进体育服务贸易对接合作、建设国际体育产业沟通桥梁”为目标，通过展览展示、论坛会议、交易匹配和配套活动四大版块，全景性呈现出全球体育服务产业的最新成果与前沿探索，为观众打造了一场国际水准、多元创新、活力迸发的体育产业盛宴。

解锁运动新姿势

体育服务专题展区内，一场冰壶比赛正在上演。图片来源：中国国际服务贸易交易会

体育服务专题展区内，一场冰壶比赛正在上演。图片来源：中国国际服务贸易交易会

“2号运动员正在打破自己的历史记录，越过了1321米的里程碑。”9月4日，在首钢园展馆内，一场数智划船比赛正在举办。

“整场体验下来感觉非常棒，除了趣味性以外，还有很多运动数据被收集到了，包括划船的速度、桨频等信息，可以帮助我未来更好地去训练。”参赛者赵先生说。

参展商王英健介绍，数智体育公开赛基于线上线下相结合的方式，通过将自行车、赛艇、高尔夫等传统体育项目与人工智能、感知交互等技术相结合，可实现全球选手无门槛参赛，并为参赛者带来高度还原、身临其境的健身体验。

观众参与AI体验。图片来源：中国国际服务贸易交易会

观众参与AI体验。图片来源：中国国际服务贸易交易会

在体育专题展区内，无论是台前还是幕后，智慧与科技元素都随处可见。

“在本届服贸会体育专题展区，我最大的印象是科技无处不在。”有业内人士表示，在北京冬奥会中广泛应用最新科技的示范效应带动下，加上科技创新和数字科技的推动，科技和体育产业正在全面、深度融合，科技成为我国体育产业高质量发展的强大推动力。

搭建产业交流桥梁

体育运动的背后，有着庞大的产业做支撑。

国际体育服务贸易发展大会暨服贸会体育服务专题主论坛现场。图片来源：中国国际服务贸易交易会

国际体育服务贸易发展大会暨服贸会体育服务专题主论坛现场。图片来源：中国国际服务贸易交易会

“中国体育人口越来越多，基础设施逐渐完善，目前，越来越多的体育IP、体育赛事在中国不同城市举办，不少国际经典赛事也来到中国市场。”在服贸会期间举行的体育专题主论坛上，英国驻华贸易副使节施睿耀表示，在中国体育产业中看到了新的发展趋势，英国和中国可以在很多体育领域展开合作。

根据商务部发布的数据，2023年上半年我国服务贸易持续保持增长态势，其中旅行服务是增长最快的服务贸易领域，在这一态势的带动之下，2023年上半年中国体育服务贸易也实现了快速复苏。

“体育产业在满足人民群众对高品质生活的新期待、推动全民健身与全民健康深度融合、助力构建新发展格局等方面发挥着重要作用。”国家体育总局副局长李颖川在体育专题主论坛上指出，今年服贸会体育服务专题以“精彩体育，相约北京”为主题，对于推动冬奥遗产利用，助力北京国际消费中心城市建设具有重要意义。

数据显示，本届服贸会期间，体育文旅、赛事IP、培训服务等领域的多个项目已完成签约，体育服务专题总签约额将达到18亿美元，其中一年内执行金额拟达到8亿美元。

圈粉无数尽显“国际范”

体育服务专题展区现场。人民网 欧阳易佳摄

体育服务专题展区现场。人民网 欧阳易佳摄

78家国际企业机构参展、56%的线下展商国际化率……随着体育产业国际交流合作日益频繁，服贸会也成为实现与国际体育资源对接，中国体育产业发展走向国际舞台的窗口。

记者在现场发现，今年体育服务展区多了不少“新面孔”。

亚洲数据集团常务副总裁张莉表示，今年服贸会在广度有所拓展，一方面拓展了新的国家和企业；另一方面，英国作为服贸会的主宾国，也带来了很多新的企业参与到体育服务的板块，体现了体育无国界。

“过去几年我们把国外的品牌、企业、组织带来中国，今年我们在深度有所开拓，策划了的一对一对接服务，推动更多外企将工厂设在了中国。”张莉说，在服贸会现场，我们也将中国本土体育项目和国际体育项目深度合作，比如推进贵州的“村超”与英超签署了战略合作协议，本着开放合作的精神，为贵州的足球事业注入新的活力，也将促进双方在足球和商贸领域的合作。

“在未来的3至5年，全球的体育市场的增长率预计会达到6.6%，国际机构对于中国体育产业市场判断还会保持5%以上的增长速度。”北京体育大学休闲与旅游学院副院长、教授蒋依依说，我国体育装备制造业迎来了发展的春风，逐步实现从中国制造到中国智造的转型升级。

(责编：杨曦、高雷)
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