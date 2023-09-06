新华社北京9月5日电（记者陈炜伟）日前，国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》。在国务院新闻办9月5日举行的新闻发布会上，相关部门负责人介绍了规划的重大意义、重要部署。

国家发展改革委党组成员郭兰峰说，规划是推进合作区开发建设的基础性文件，可以概括为：三大定位、两阶段目标、四方面布局、四项重大任务、若干保障措施。

三大定位，即深港科技创新开放合作先导区、国际先进科技创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区。两阶段目标，是以2025年和2035年为时间节点，在科技创新体制机制、创新要素流动等方面提出目标。四方面布局，即区域联动格局、区内空间布局、分区监管布局、重大基础设施布局。四项重大任务，是协同香港推动国际科技创新、建设具有国际竞争力的产业中试转化基地、构建国际化的科技创新体制机制、打造汇聚全球智慧的科技合作平台。若干保障措施，包括全面加强党的领导和党的建设、强化法治保障、完善合作机制、加强组织实施。

“规划的出台，有利于深圳市创新科技管理机制、对接国际通行创新规则、开展国际协同创新，建设现代化国际化创新型城市；有利于香港将自身科技创新、金融开放等优势与珠三角地区完备产业链深度衔接，推动香港建设国际创新科技中心，助推香港北部都会区规划发展；有利于丰富‘一国两制’实践内涵、支持香港融入国家发展大局，推动粤港澳大湾区高质量发展、打造世界级创新平台和增长极。”郭兰峰说。

在推进深港科技合作方面，科技部党组成员、秘书长林新介绍，科技部将落实规划部署，在区域科技创新整体布局中加大对合作区的支持力度，围绕国家所需，发挥香港和深圳所长，支持深港在科技项目、人才培养、创业孵化、科技金融、国际技术转移等各个方面开展深度合作。

香港特别行政区政府政务司司长陈国基表示，香港特区政府将继续积极与深圳合作，发挥河套深港科技创新合作区在“一国两制”下“一区两园”的优势，争取试行专属跨境政策，确保人流、物资流、数据流等的畅通流动。同时，让香港充分发挥背靠祖国、联通世界的优势，助力粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。

规划提出，实行“一线”“二线”分线管理，构建高度开放的特殊监管体系。

海关总署副署长孙玉宁说，分线管理是为了有效解决在合作区内两地科研人员、科研物资，包括运输工具的有效跨境流动问题。下一步，海关总署将按照规划要求，充分听取各方意见，完善已有的便利措施，持续优化营商环境，加强与相关部门的协作配合，确保管得住、放得开、通得快。

河套深港科技创新合作区是继横琴、前海、南沙之后，中央在粤港澳大湾区部署建设的第四个重大合作平台。

广东省副省长孙志洋表示，将加快制定省级层面贯彻落实的重点任务清单和责任清单，实施挂图作战、动态销号和闭环管理。同时，指导深圳市加快编制出台规划实施方案，以及空间、科研、交通等专项规划，积极推动下放一揽子省市行政管理权限，赋予合作区更大改革自主权。

深圳市委副书记、市长覃伟中介绍，下一步，要对接香港以及国际通行创新规则，实行同行评议制、项目经理制、经费包干制等国际先进科研管理机制，对重大科技问题实行全球揭榜，探索实行科研机构与企业“白名单”制备案管理，加快建设国际数据专用通道。同时，要加速汇聚香港以及全球顶尖科创资源，力争到2025年打造深港高水平科研合作平台20个以上，落地国际性产业与标准组织5个以上。此外，聚焦前沿领域，打造一批研发服务平台、产业中试转化基地，努力让最先进、最前沿的技术在这里试验，在这里成功转化。

(责编：王震、陈键)

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