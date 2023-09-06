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中国服务进出口规模连续9年世界第二

王明浩 吉宁
2023年09月06日08:56 | 来源：新华社
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新华社北京9月5日电（记者王明浩 吉宁）面对复杂严峻的外部环境，中国服务贸易坚持创新发展，彰显开放活力，国际竞争力持续提升。从2023年服贸会上传来消息：去年中国服务进出口总额达8891亿美元，同比增长8.3%，连续9年位居全球第二。从“中国制造”到“中国服务”，我国经济跑出动能转换“加速度”。

由商务部牵头编制的《中国服务贸易发展报告2022》显示，中国服务进出口规模再创历史新高，离岸服务外包规模稳步扩大，转型升级效果明显。报告认为，中国服务贸易已成为推动外贸增长、构建新发展格局、培育国际合作和竞争新优势的重要力量。

近年来，国家服务业扩大开放综合试点示范推出1100多项先行先试政策措施；全面深化服务贸易创新发展试点扩展到28个、累计推动实施试点任务措施2883项；连续修订外资准入负面清单、取消或放宽服务领域准入限制……服务业和服务贸易充分发挥改革开放“试验田”作用，日益成为深化对外开放的新动力。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说，今年上半年，我国服务业占GDP比重达56%，对经济增长的贡献率为66%，服务业利用外资占到我国全部利用外资的70%。“我们要坚持以高水平开放促进高质量发展，致力于与各国共促开放共享的服务经济。”

随着大数据、云计算、物联网和人工智能等技术加速创新，中国服务贸易加快数字化转型。如今，数字文化、数字金融、互联网医疗、在线教育、智慧物流等新业态、新服务不断涌现，大大拓展了服务业的应用场景。2022年可数字交付的服务出口超过2100亿美元，占服务出口比重超过50%。

世界经济开放则兴、封闭则衰。服务贸易创新发展一直在路上。“商务部将推动加入CPTPP（《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）和《数字经济伙伴关系协定》等更多的国际经贸协定，对标国际高标准的经贸规则，在北京等5个有条件的自贸试验区和海南自贸港先行先试，引导外资加大节能环保、研发创新等领域的投资力度，为推动全球贸易、经济开放、包容增长共同努力。”王受文说。

(责编：王震、陈键)
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