张辛欣

记者5日从工业和信息化部举行的重点行业稳增长新闻发布会上了解到，工业和信息化部联合相关部门近日发布汽车、电子信息制造业、机械等行业稳增长工作方案。至此，对GDP贡献较高的十个工业重点行业稳增长方案均已印发实施，通过政策合力，坚持供需发力，进一步夯实工业稳增长基础。

今年前7个月规模以上工业增加值同比增长3.8%，总体保持恢复向好的发展态势。工业固定资产投资同比增长8.5%，保持稳步扩张。规模以上工业企业利润总额年初以来降幅逐月收窄。

“我国工业经济生产恢复过程中有一些曲折，但依然在全球主要经济体中处于领先，持续回升向好的态势没有改变。”工业和信息化部运行监测协调局局长陶青在会上说，工业和信息化部会同相关部门，选取钢铁、有色金属、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工业、电子信息制造业等主要制造业行业，制定稳增长政策措施。

陶青告诉记者，对这十个行业推出稳增长举措，主要考虑规模、关联性和带动性等几个方面。据悉，这十个行业合计占规模以上工业的7成左右，都具备产业链长、关联度高等特点。“稳住这些重点行业，基本上就稳住了工业经济。”

“我们系统梳理影响行业平稳运行的主要制约，与相关行业协会、重点企业、业内专家多次研讨交流，切实增强稳增长方案的针对性和可操作性。”陶青说，这十个行业的稳增长举措，从供需两侧发力，努力形成政策合力。

从需求侧，着力恢复和扩大重点领域需求，促进投资、消费、出口协同“出招”。

比如，在扩大有效投资上，强调充分发挥国家制造业转型升级基金、中小企业发展基金等政府投资基金作用，引导带动社会资金加大投入力度。有序推动石化、集成电路、新型显示等重点领域重大项目开工建设。

深入开展消费品、原材料“三品”行动，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，加快工业母机、高端医疗装备、机器人等创新产品推广应用……一系列举措着眼于充分激发内需潜力。

发布老年用品产品推广目录，大力推广教育类、模型类、户外及运动类婴童用品，在轻工业稳增长举措中，“一老一小”引人关注。

“据测算，2022年我国老年用品市场规模达4.6万亿元，近两年平均增速达10%。婴童用品同样是市场热点。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼告诉记者，要在优化老年、婴童等产品和服务供给中挖掘新的增长点，拓展需求空间。

积极开拓国际市场同样是稳增长的着力点。记者梳理发现，从轻工业到汽车、机械，方案均提出搭建高水平国际供需对接平台，鼓励企业对标国际需求加大研发力度，生产适销产品，巩固工业产品出口。

今年以来，“新三样”出口强劲。前7个月，新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。抓住向好趋势，在汽车行业稳增长举措中，明确鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品，加大“一带一路”沿线国家和新兴市场开拓力度。

从供给侧，着力搭建高质量供给体系，稳产业、育企业、建标准，激发工业增长内生动力。

提升产业链供应链韧性。石化化工、有色金属、汽车等稳增长方案都明确提出，加快战略资源开发利用，提高关键要素保障水平，加强重点产品保供稳价等。

在轻工业领域，支持塑料制品、五金制品、照明电器、化妆品等行业培育一批中小企业特色产业集群；在汽车领域，支持开展车用芯片、固态电池、操作系统、高精度传感器等技术攻关和推广应用；在电子信息制造业，聚焦集成电路、新型显示、服务器等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链……一系列举措着眼于提升产业链竞争力和企业创新能力。

“我们将进一步加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破，保障高质量产品供给。”工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在会上说，将全面提升产业链供应链稳定性，重点推进集群培育，通过举办产业转移对接活动，推动产业在国内外有序转移。

陶青表示，工业和信息化部将加强与国家发展改革委、商务部等部门的协作，形成合力。同时，还将根据工业经济发展的情况，研究谋划进一步的政策举措，健全与制造业龙头企业、中小企业常态化沟通交流机制，以企业需求为出发点加强政策精准性、有效性，最大限度发挥政策效力。“把握好当前经济转型升级的关键期，推动工业经济转方式、调结构、增动能，促进工业高质量发展。”

新华社北京9月5日电

(责编：王震、陈键)

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