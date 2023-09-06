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透视上市银行半年报中的经济发展新动向

李延霞 吴雨 姚均芳
2023年09月06日08:57 | 来源：新华社
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随着上市银行2023年中期业绩报告陆续出炉，银行信贷资金流向变化引人关注。制造业、民营企业、普惠金融等领域贷款增长较快，个人消费贷款投放力度较大……在支持实体经济恢复向好的背景下，上市银行的信贷投放总量增加、结构优化，在一定程度上折射出经济的脉动。

制造业加大投放 民企融资环境优化

从半年报数据看，今年上半年，各家银行持续加大信贷投放，着力服务实体经济，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

国有大行有效发挥了宏观政策传导主渠道和金融服务主力军的作用。上半年，工、农、中、建四大国有银行新增贷款合计超7.6万亿元。其中，工商银行和农业银行新增贷款均超2万亿元。

新增贷款主要投向哪些领域？研读半年报可以看出，各家上市银行贷款主要投向普惠小微、绿色发展、制造业、战略性新兴产业等领域。

截至6月末，中行战略性新兴产业贷款、绿色贷款、普惠小微企业贷款较上年末增长分别达到45%、32%和26%。光大银行的绿色金融贷款余额较年初增长31%，科技型企业贷款余额较年初增长21.1%。中信银行的绿色信贷、战略性新兴产业、普惠金融等领域贷款增速均超过总体贷款增速。

助力制造业高质量发展是上半年不少银行的业绩亮点。6月末，工行投向制造业贷款余额达3.6万亿元，农行中长期制造业贷款余额较上年末增长45%，建行上半年投向制造业的贷款余额达2.73万亿元……

加大对民营企业的信贷投放也是上半年一大趋势。半年报显示，截至6月末，工行和建行的民营企业贷款余额均突破5万亿元，中行的民营企业贷款余额则较上年末新增4807亿元，同比明显多增。

光大银行行长王志恒在业绩发布会上介绍，该行研究制定了支持民营经济发展的服务方案，推出了29条举措，全力推动该行服务民营企业再发力、再提速。

扩内需促消费 个人消费贷款保持较快增长

银行贷款不仅是企业生产经营的“血脉”，也是释放百姓消费活力的推动力量。在一系列促消费政策举措的引导下，银行业加大对个人消费贷款的投放力度，促进消费市场发展。

半年报显示，上半年，工行个人消费贷款投放超过1600亿元，较上年同期多投放400多亿元。截至6月末，建行个人消费贷款余额3688.02亿元，较上年末增长24.83%。招商银行消费贷款余额2723.51亿元，较上年末增长34.68%。

信用卡方面，截至6月末，建行信用卡贷款余额达9395.96亿元，招商银行信用卡贷款余额达9057.66亿元。今年上半年，农行信用卡消费额超过1万亿元。

“随着各项稳经济政策深入实施，居民消费倾向边际回暖，我们加快个人消费贷款产品转型升级，持续加大对新市民、新能源汽车下乡、居民住房装修等重点领域消费信贷的支持力度，全力助力扩内需、促消费。”农行副行长林立说。

值得注意的是，今年上半年，在个人住房贷款投放量增加的背景下，多家银行的个人住房贷款余额出现不同程度的下降。这主要是个人住房贷款提前还款量增加，抵消了投放量的增加。“近几个月新受理的提前还款需求总体上已趋于稳定，相比4月份的峰值下降了不少。”建行副行长李运说。

日前，金融管理部门出台政策，降低存量首套住房贷款利率。专家认为，这将有助于减少提前还贷现象。

重点领域持续发力 挖掘信贷增长点

当前，我国正处于经济恢复和产业升级的关键期，信贷资金为经济发展提供更加精准有效的支持，有着重要意义。

在中期业绩发布会上，多家银行高管均释放了为实体经济恢复和发展提供有力、稳固、可持续资金支持的信号。

“我们将结合实体经济需求，挖掘信贷增长点，找准发力方向，在风险可控前提下，持续扩大新增贷款规模，提升信贷增长的稳定性和可持续性，全力以赴助力实体经济回暖和提振市场信心。”中国银行副行长张小东表示。

从各银行关注的领域来看，先进制造业、普惠金融、科创金融、优质民营企业、“三农”等重点领域和薄弱环节将是今后信贷投放的主要方向。

当前实体经济面临有效信贷需求不足的问题。多位银行高管认为，随着更多稳增长政策出台，国内经济将加快恢复，有效信贷需求将进一步恢复提升。

“尽管房地产及相关产业和部分出口领域的需求受到一些影响，但县域‘三农’、新能源、电动汽车、科创金融、绿色低碳领域需求较为旺盛，需要及时发现并做好金融供给。”农行行长付万军表示，上半年农行已审批未放款储备项目的金额较去年同期多近7800亿元，有信心实现下半年信贷投放的平稳增长。

多家银行表示，下一步将把恢复和扩大消费金融服务摆在重中之重，继续合理加大消费信贷投放，促进消费回暖。农行将在家装家居、汽车、电子产品、文化旅游等重点消费领域持续发力，中信银行则将围绕个人住房贷款、个人经营贷款、个人信用贷款三大产品，助力居民消费升级。

新华社北京9月5日电

(责编：王震、陈键)
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