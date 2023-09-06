新华社哈尔滨9月5日电（记者于文静）我国首个国家级北方水稻重大科研平台——中国水稻研究所北方水稻研究中心5日在黑龙江省宝清县正式落成，将通过汇聚力量、整合资源，着力解决北方稻作生产中出现的重大科技问题，助力推进产业升级换挡和提质增效。

农业农村部党组成员、中国农业科学院院长吴孔明表示，近年来，中国农科院中国水稻研究所适应北方水稻产业发展的新形势新需求，联合东北三省科研院校，开展稻作关键核心技术攻关，推广水稻新品种、新技术，受到地方政府和农民群众欢迎。下一步，将以北方水稻研究中心为战略支点，汇聚力量、整合资源，为保障国家粮食安全，特别是稻米口粮的绝对安全提供强有力的科技支撑。

据了解，为全面提升我国北方水稻科技创新能力，解决水稻生产中耕层退化等产业共性难题，中国农科院2020年启动建设中国水稻研究所北方水稻研究中心。

中国工程院院士、中国水稻研究所所长胡培松表示，北方水稻研究中心建设以来，按照院党组提出的“边建设、边科研、边产出”的要求，相继开展水稻育种、秸秆还田、黑土地保护等研究，培育出米质达部颁优质一、二级米，以及寒地抗倒早熟高产粳稻品系120个；通过订单农业的方式，与浙江嘉兴五芳斋合作选育推广糯稻品种；研发的寒地秸秆全量原位还田缓释多效综合技术已累计推广20万余亩。

据了解，下一步，北方水稻研究中心将采取三方面举措，加快打造在科技创新、成果转化和人才培养方面有重大影响力的、开放的国家级科研平台：

——充分发挥稻作科技创新引领作用，努力解决影响稻作产业发展全局的重大科技问题。

——深化体制机制改革，增强科技创新活力，全产业链设计资源创新、品种创新、稻作技术创新、农产品检测加工创新，加快建成科产学研一体的新型研发机构。

——主动服务地方经济社会发展，助力乡村全面振兴。加强与地方政府、科研机构、大学等合作共建。发挥全学科优势，支撑北方稻作产业科技创新和科技服务工作。

(责编：王震、陈键)

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