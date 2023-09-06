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重庆永川：智慧蚕桑助力产业振兴

张琴 吴燕霞
2023年09月06日09:00 | 来源：新华社
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原标题：重庆永川：智慧蚕桑助力产业振兴

走进位于重庆永川区的“现代蚕桑产业仙龙基地”，无人化生产车间里胖乎乎的蚕宝宝被置于饲养盘中，在这里各种智能化设备成了“饲养员”。

我国作为世界上最早养蚕织丝的国家，蚕桑产业发展至今仍是部分地区富民强区的支柱产业。传统蚕桑生产可是个辛苦活儿，现代养蚕有什么“黑科技”？

2023年，由西南大学前沿交叉学科研究院夏庆友团队创建的智能化养蚕基地“现代蚕桑产业仙龙基地”在重庆永川区建成。4000平方米的养蚕基地可以实现全年无间断养蚕，年养蚕最高可达1000盒，产茧40吨。

这里的蚕房被打造成10万级无菌恒温恒压控湿空间，通过自动导引运输小车，一摞摞放置蚕宝宝的饲养盘被运送到自动投喂系统，由桑叶粉、玉米、豆粕等原料合成的人工饲料通过无人设备投喂给蚕宝宝，每台无人投喂机可同时投喂2万只蚕。

“跟传统家蚕养殖的区别之一就在于我们是用人工饲料养蚕，这样可以实现高密度养殖。”西南大学前沿交叉学科研究院生物学研究中心副教授沈关望表示，传统养蚕一平方米能养的蚕，现在用人工饲料养殖就可以把饲养盘垒成多层，场地利用率可提高4到5倍，恒温恒湿的厂房每年可以养蚕20批次，也就是说同样一个厂房每平方米的利用率提高了20倍左右。

据了解，目前该基地主要生产的药用僵蚕是100多种药物的原材料，年产量达100吨，产值近2000万元。基地还生产出了功能性蚕丝骨钉、骨修复蚕丝支架、蚕丝功能性敷料、蚕丝功能蛋白等高附加值生物医药制品。

“现代化、集约化的饲养方式，充分节约了劳动成本和土地资源。团队研发的新型家蚕人工饲料养蚕技术，实现了养蚕全流程的自动化，同时借助大数据进行智能决策，真正实现高效低成本饲养家蚕。”西南大学前沿交叉学科研究院生物学研究中心主任夏庆友说。

重庆永川区新城建设党工委委员、区新城建管委副主任汪丹表示，目前永川区蚕桑产业完成了600亩的草本桑园建设，实现了全机械化采收。同时，通过建设蚕桑科普基地，打造了一个集研发、生产、科教、观光功能为一体的现代化农业园，吸引了大批来参观、学习、旅游的人群，带动了当地农民就业和经济发展，社会效益和生态效益得到提升。 

新华社重庆电

(责编：王震、陈键)
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