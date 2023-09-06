何伟 黄庆刚

秋日清晨，广西大化瑶族自治县大化镇仁良村脱贫户蓝春香在房前屋后忙碌着：搅拌豆腐渣、玉米粉和青菜，给猪准备“营养餐”；喂完猪食，开着三轮车去割牛草，粉碎后给牛进食……利用自家庭院和闲置房屋发展养殖业，为她家增加了一大笔收入。

像蓝春香一样开发庭院资源发展特色种养业、传统手工业的家庭，在大化县乡村随处可见。地处桂西北的大化县，石山面积占比超过90%，曾是国家扶贫开发工作重点县。今年以来，当地把发展庭院经济作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，充分利用农村家庭院落、房前屋后闲置空地等，因地制宜发展微菜园、微果园、微茶园、微养殖园等，培育壮大特色产业，促进群众持续增收。

蓝春香的爱人多年前因患肝癌去世，她要在家照料瘫痪在床的婆婆和上小学的女儿，无法外出务工。在有关部门和驻村干部的帮助下，蓝春香获得小额信贷5万元，用于发展肉牛养殖。她将自家院落旧宅空间改造成100平方米牛舍和65平方米猪圈，有关部门还发放了畜禽栏舍补助和产业奖补资金。

记者看到，牛舍里3台大功率电风扇正在摇头吹风，12头肉牛在咀嚼草料。“当牛舍温度高于28摄氏度时，电风扇自动启动，而低于27摄氏度时，就自动停止作业。”蓝春香指着墙壁上的温度控制器说，电风扇的另外一个作用是驱赶蚊虫，以防肉牛被叮咬。

除了自己上网学习和摸索养殖经验，遇到问题，她会找县里的专家或养殖同行咨询。如今，蓝春香家的肉牛养殖规模增加到12头。除了养牛，蓝春香还养猪、鹅、鸡，目前，猪舍里养着2头母猪、2头肉猪，其中一头母猪8月底刚生了一窝猪崽。

蓝春香算了一笔账，今年1月至8月底，她家通过发展庭院经济获得近4万元收入。“中秋前后，我计划将适合出栏的肉牛销售出去，还会增收几万元。下一步将及时补栏，再多养几头牛。”

仁良村驻村第一书记田昌勇说，当地加大对群众发展庭院经济的政策支持、技术指导和跟踪服务，在山多地少水资源不足的条件下闯出乡村产业振兴的新路子。仁良村有农户547户，目前有131户参与庭院经济，其中20户被评选为大化县庭院经济示范户。

各乡镇因村因户施策，以点带面，推进不同类型的庭院经济持续发展。在大化县六也乡吞依村，脱贫户韦英美正给自家5亩桑园除草，为养殖下一批蚕茧做准备。韦英美说，今年上半年她家养了9批桑蚕，每批蚕茧销售2500元左右，成为家庭一项重要收入来源。

“庭院经济有效盘活了农村闲置资源，激发了脱贫户内生发展动力，让农家‘小庭院’变成‘增收园’。依靠庭院经济，许多农户今年以来增收2万元以上。”大化县乡村振兴局局长覃国强说，今年以来，大化县落实庭院特色产业以奖代补资金4181.14万元，打造庭院经济示范屯（安置区）203个，庭院经济主导产业七百弄鸡养殖量226.58万羽、肉羊养殖量31.28万只、生猪养殖量44.91万头、肉牛养殖量5.47万头，有效助力乡村振兴。

新华社南宁电

(责编：王震、陈键)

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