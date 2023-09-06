科技日报北京9月5日电 （记者付毅飞）记者从星河动力航天公司获悉，9月5日17时34分，该公司在太原卫星发射中心海上发射团队支持下，于黄海海域圆满完成谷神星一号海射型遥一运载火箭发射任务。这是我国民营火箭公司首次开展海上发射任务并取得成功。

在海上发射卫星具有灵活性强、任务适应性好、发射经济性优等特点，可灵活选择发射点和落区，满足各种轨道有效载荷发射需求，有效解决外界长期关注的落区安全问题。但相较于陆地发射，其技术难度更高。

据悉，本次发射创造了多项纪录，成为全球首次无依托陆海通用机动平台发射、全球首次固体火箭海上无导向热发射、全球首次火箭采用海上垂直自对准与在线失调角修正高精度导航方案等。任务验证了谷神星一号运载火箭在海上热发射的安全性技术以及平台适应性。

此次任务顺利将天启星座21星至24星送入800千米高度预定轨道。天启星座21星至24星是由北京国电高科科技有限公司抓总研制的低轨数据采集卫星。天启星座计划于2024年完成部署运营，届时将构建由38颗卫星和若干地面站组成的低轨卫星物联网星座，为用户提供覆盖全球、精准实时的低轨卫星物联网数据服务。

(责编：王震、陈键)

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