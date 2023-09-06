原标题：中国腾势亮相慕尼黑国际车展 新能源豪华MPV D9惊艳首秀

2023年9月4日，久违的德国慕尼黑国际车展(IAA)正式回归。腾势作为智慧安全新豪华汽车品牌，携旗下新能源豪华MPV腾势D9亮相欧洲最大车展。这也是腾势在欧洲的首秀，是中国新豪华品牌步入国际舞台的重要时刻，引起全球瞩目。

腾势是“新能源汽车领导者”比亚迪与“燃油汽车发明者”奔驰共同缔造的豪华新能源品牌，国际化基因与生俱来。腾势D9作为腾势旗下首款MPV，先后推出DM-i和EV两大版本，结合“设计、乘坐、智慧、驾驭、安全”五大豪华配置迅速征服市场。在刚刚过去的8月，D9劲销10035辆，连续8个月蝉联中国市场30万以上豪华MPV市场销量冠军，为用户带来宜商宜家的全优出行体验。

如今，从中国新能源豪华市场脱颖而出的腾势，已启动出海战略规划，期待让世界重新认识中国豪华汽车，将中国智慧及成果与世界共享。从今年3月曼谷车展，泰国前总理巴育先生亲临腾势展台体验D9；到此次慕尼黑国际车展D9的亮相，受到欧洲媒体广泛关注及用户期待；年内，腾势还将登陆东京车展、泰国车展等国际大型展会。

在腾势出海筹备的过程中，始终致力于与全球伙伴打造全球一流产品。

3月，在“声动势界”腾势x帝瓦雷合作发布之夜上，全球首款搭载法国DEVIALET帝瓦雷音响的量产车型腾势N7惊艳众人，用创新科技还原声音本质，将车载声响带入4.0时代，缔造出新豪华品质生活。

8月，腾势联合NVIDIA推出全球首个全保真交互式配置系统。这一创新技术将为用户提供汽车定制服务，包括颜色、轮毂、内部和细节装饰等选择，并提供物理精确的实时数字孪生。这是继腾势N7全球上市发布会宣布搭载NVIDIA DRIVE Orin后的又一次创新合作。

2023年俨然成为腾势亮相国际化舞台元年，随着全球电动化不断加速，欧洲已成为新能源汽车的重要市场。2024年，腾势品牌计划登陆欧洲市场，拓展欧洲市场；并不断丰富其豪华新能源车型矩阵，与全球伙伴深化合作、服务全球用户，共同打造世界级品牌。

(责编：崔元苑、李源)

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