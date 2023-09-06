原标题：快手发布暑期青少年数据报告：处置不良违规视频18万余条

9月6日，由北京市委网信办指导，互联护苗、快手大数据研究院、快手护苗、快手新知联合发布《2023暑期青少年数据报告》，报告显示在今年暑期期间，快手开展未成年人网络环境专项治理，重点治理利用AI换脸、AI绘图等传播涉未成年人有害信息等，共处置违规视频182778条、违规账号6387个。此外，还搭建一条涉及校园主题专项审核队列，严打未成年人不良信息。

通过“4+1”模式严打涉未成年人不良信息

今年6月28日，快手发布治理公告，开展为期2个月的暑期未成年人网络环境专项治理，全面深入清理不良信息和内容，对于涉未成年人不良信息从深从细整治、从严从重处置。

其中，治理的重点包括：涉未成年人的有害信息，尤其是利用谐音变体、AI生成内容等传播有害的信息；欺骗、诱导未成年人；利用未成年人群体或身份炒作等。报告显示，暑期专项治理期间，快手共处置违法违规视频182778条、账号6387个。

生成式AI技术迅速发展，也带来有害内容隐形变异等挑战。报告显示，今年，快手在“不良内容、重点账号、评论治理”3个传统治理场景升级青少年保护专属算法模型的基础上，还在“生成式人工智能”治理场景上，专项提升了算法的识别能力。

此外，根据新出现的不良内容样本，快手在对内容进行“三重机审+多重人审”的基础上，进一步细化审核规则；在暑期专项治理期间，还搭建了一条涉校园主题专项审核队列，要求审核经验丰富的审核员对相关内容进行专审， 按照从严审核的标准处置相关不良视频。

报告指出，通过这种“4+1”的治理模式，快手平台全面压缩了有害信息隐形变异的生存空间，遏制了侵害未成年人权益的违法行为。

新增数万条视频内容陪伴青少年成长

报告显示，在开展治理的同时，快手还通过丰富青少年模式内容池来陪伴青少年成长，比如新增数万条包含消防安全、科普、手工创作等类别的内容；打造《科学说 护苗记》专栏，邀请生物、历史、天文等领域专家学者录制科普短视频，为未成年人提供专业、生动的优质内容。

报告显示，@我是不白吃、@我是小魔、@熊猫滚滚、@猪猪侠等10位创作者位列暑期最受未成年人喜欢的创作者前10名。他们的创作领域覆盖媒体、美食、动漫、宠物、手工创作、绘画、篮球、书法等领域。

报告还显示，在暑期最受未成年人喜欢的视频类别中，排在前10位的依次为绘画、手工创作、科学、书法、乐器演奏、宠物、动画、球类运动、旅游种草、语言学习。

共治共建提升未成年人网络素养

加强未成年人的网络保护，培养和提高未成年人的网络素养是重要一环。报告介绍，今年暑假，快手继续打造《护苗在线说》直播专栏，并邀请北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局网络安全保卫总队开展三场线上直播活动，畅聊网络谣言识别、个人信息安全保护、如何正确上网等话题，直播观看量近400万人次，话题讨论超5亿次。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，加强未成年人网络保护是一个综合系统的工程，除了平台要坚实落实责任外，还需要家长、社会、学校、媒体等多方共同努力。共治共建提升未成年人网络素养，永远在路上。（记者 杨月）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经