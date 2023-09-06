人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

快手发布暑期青少年数据报告：处置不良违规视频18万余条

2023年09月06日15:33 | 来源：中国青年网
小字号

原标题：快手发布暑期青少年数据报告：处置不良违规视频18万余条

9月6日，由北京市委网信办指导，互联护苗、快手大数据研究院、快手护苗、快手新知联合发布《2023暑期青少年数据报告》，报告显示在今年暑期期间，快手开展未成年人网络环境专项治理，重点治理利用AI换脸、AI绘图等传播涉未成年人有害信息等，共处置违规视频182778条、违规账号6387个。此外，还搭建一条涉及校园主题专项审核队列，严打未成年人不良信息。

通过“4+1”模式严打涉未成年人不良信息

今年6月28日，快手发布治理公告，开展为期2个月的暑期未成年人网络环境专项治理，全面深入清理不良信息和内容，对于涉未成年人不良信息从深从细整治、从严从重处置。

其中，治理的重点包括：涉未成年人的有害信息，尤其是利用谐音变体、AI生成内容等传播有害的信息；欺骗、诱导未成年人；利用未成年人群体或身份炒作等。报告显示，暑期专项治理期间，快手共处置违法违规视频182778条、账号6387个。

生成式AI技术迅速发展，也带来有害内容隐形变异等挑战。报告显示，今年，快手在“不良内容、重点账号、评论治理”3个传统治理场景升级青少年保护专属算法模型的基础上，还在“生成式人工智能”治理场景上，专项提升了算法的识别能力。

此外，根据新出现的不良内容样本，快手在对内容进行“三重机审+多重人审”的基础上，进一步细化审核规则；在暑期专项治理期间，还搭建了一条涉校园主题专项审核队列，要求审核经验丰富的审核员对相关内容进行专审， 按照从严审核的标准处置相关不良视频。

报告指出，通过这种“4+1”的治理模式，快手平台全面压缩了有害信息隐形变异的生存空间，遏制了侵害未成年人权益的违法行为。

新增数万条视频内容陪伴青少年成长

报告显示，在开展治理的同时，快手还通过丰富青少年模式内容池来陪伴青少年成长，比如新增数万条包含消防安全、科普、手工创作等类别的内容；打造《科学说 护苗记》专栏，邀请生物、历史、天文等领域专家学者录制科普短视频，为未成年人提供专业、生动的优质内容。

报告显示，@我是不白吃、@我是小魔、@熊猫滚滚、@猪猪侠等10位创作者位列暑期最受未成年人喜欢的创作者前10名。他们的创作领域覆盖媒体、美食、动漫、宠物、手工创作、绘画、篮球、书法等领域。

报告还显示，在暑期最受未成年人喜欢的视频类别中，排在前10位的依次为绘画、手工创作、科学、书法、乐器演奏、宠物、动画、球类运动、旅游种草、语言学习。

共治共建提升未成年人网络素养

加强未成年人的网络保护，培养和提高未成年人的网络素养是重要一环。报告介绍，今年暑假，快手继续打造《护苗在线说》直播专栏，并邀请北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局网络安全保卫总队开展三场线上直播活动，畅聊网络谣言识别、个人信息安全保护、如何正确上网等话题，直播观看量近400万人次，话题讨论超5亿次。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，加强未成年人网络保护是一个综合系统的工程，除了平台要坚实落实责任外，还需要家长、社会、学校、媒体等多方共同努力。共治共建提升未成年人网络素养，永远在路上。（记者 杨月）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
西部陆海新通道海铁联运持续向好
　　人民网北京9月6日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，9月5日凌晨，一批汽车、摩托车零配件搭乘货运班列经西部陆海新通道顺利到达钦州中心站，准备乘船出海运往东盟国家。今年1月至8月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物56.2万标箱，同比增长12.8%。…
时速350公里！渝昆高铁川渝段进入铺轨阶段
　　人民网北京9月6日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月6日9时，重庆至昆明高速铁路重庆至宜宾段（以下简称渝昆高铁川渝段）全面进入铺轨阶段，为全线顺利开通运营奠定了坚实基础。 渝昆高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道之一京昆通道的重要组成部分，线路起自重庆西站，途经重庆市、四川省、贵州省和云南省，接入昆明南站，全长699公里，设计时速350公里，共规划设置21座车站（预留九龙坡站）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部