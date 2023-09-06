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一带一路 大道同行

敦煌研究院院长苏伯民：传承敦煌文化 再续丝路明珠新辉煌

2023年09月06日09:05 | 来源：人民网
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“敦煌汇聚了丰富的丝绸之路文化资源，我们积极推动敦煌与不同国家、民族之间的交流，让敦煌文化走向世界。”近日，人民网“一带一路 大道同行”采访团队走进敦煌研究院，专访院长苏伯民。

漫漫古道，巍巍敦煌。这里曾经是古代丝绸之路上的重镇，也是世界四大文明、六大宗教和十余个民族文化的融汇之地。

坐落于河西走廊的西部尽头，莫高窟以精美的彩塑和壁画闻名于世，是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存，被誉为“丝绸之路上的璀璨明珠”。

作为敦煌文化的守护与传承者，苏伯民于1992年来到莫高窟，自此便扎根在这里，致力于莫高窟的文物保护研究工作。

择一事，终一生。今年是苏伯民在敦煌研究院的第31个年头，回望敦煌岁月，苏伯民感慨万千：“当时没有想太多，只是埋头去做。一天天就这么过来了，并不觉得枯燥。”

历史上的莫高窟曾经历过无人看管维护的阶段，自然和人为的破坏，加速了莫高窟壁画和彩塑多种病害的发生。敦煌研究院的成立，开启了莫高窟的保护、研究、弘扬的崭新篇章。

“文物保护是一个永恒的话题，当前研究院致力于在石窟充分保护的基础上进行合理开发，做到保护和弘扬相结合。”苏伯民接受采访时表示，“为实现敦煌石窟的永久保存、永续利用，我们建立了一整套风险管理体系，并从90年代就开始了文物数字化的工作，借助技术再现和保存珍贵的敦煌文化。”

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。“多年来，敦煌学围绕壁画内容和丝绸之路文化交流活动，积累了大量研究成果。”苏伯民指出，随着“一带一路”合作不断走向深入，不同国家、民族之间的交流也愈加频繁。敦煌文化走出国门，被更多人所知晓，有利于“一带一路”沿线国家和地区的经济发展与文化交流。

“‘一带一路’倡议提出后，敦煌研究院积极推动同各国学者交流，通过不断推出最新研究成果，向世界各国展示敦煌文化特性与博大精深，以及它所体现出来的中华文明的包容性、交流性。”苏伯民指出，“随着‘一带一路’倡议不断深化实施，不同国家、民族之间的人员交流越来越频繁，更多人将了解敦煌文化的开放性和包容性，这也是中华民族的特性。”

如今，搭乘着互联网的东风，敦煌文化释放出强大的文化吸引力。越来越多的游客前往敦煌参观，也为西部地区文旅事业发展提供助力。“很多游客不仅要看莫高窟，还要看榆林窟、河西走廊，这种文化辐射力在一定程度上推动当地旅游经济的发展。”苏伯民介绍说。

对于未来，苏伯民表示，希望有更多的年轻人加入文物保护的队伍中：“把莫高窟保护好，把敦煌文化传承好，让‘坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取’的莫高精神代代相传。”（文字：宋子节 王文嘉 王彤 实习生李珂 视频制作：唐宋）

(责编：杨光宇、姚奕)
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