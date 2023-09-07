本报记者 罗珊珊

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今年以来，一揽子政策发力，展现中国坚定开放的姿态，稳住外商投资信心。日前，国务院印发意见提出24条稳外资政策措施，着力进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度。记者近日采访的多位外资企业负责人表示，对中国的市场潜力、发展前景充满信心。

日前，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（以下简称《意见》），从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等6个方面提出24条针对性强、含金量高的稳外资政策措施，着力进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度。《意见》出台后，外商投资企业感受如何？记者进行了采访。

中国坚定开放的确定性弥足珍贵

“《意见》折射出中国拥抱外资、鼓励开放的积极姿态，让企业在中国长远投资的信心倍增。”德国默克公司相关负责人安高博表示，中国坚持把开放的大门越开越大，这份弥足珍贵的确定性在《意见》中得到了进一步强化。

过去10年来，默克在华累计投资近60亿元。“《意见》从国民待遇、知识产权保护、企业运营便利化、财税支持等方面做出了详细的指导和规划，这对企业在华投资的高效产出、高科技产品和服务的在华落地、融入中国本土创新体系、吸引和留住高科技人才等，都是强有力的保障。”安高博认为，中国有庞大的市场潜力、稳定的发展环境、利好不断的发展政策，这些坚定了企业在华持续投资的决心。

吸引和利用外资是我国对外开放的长期方针。从自贸试验区积极探索外资管理体制改革、持续缩减外商投资准入负面清单，到出台实施外商投资法，我国始终坚持为外商投资创造更有吸引力的营商环境，保障外商投资企业的合法权益。今年，国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，国务院办公厅转发商务部、科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，加上最新出台的《意见》，一揽子政策发力稳住外商投资信心。

“《意见》的出台可谓恰逢其时。在当前国际环境复杂严峻、贸易投资前景不明朗的背景下，24条举措展现了中国深化规则、规制、管理、标准等制度型开放的坚定决心，体现中国不断以更优营商环境提高引资水平和质量，对于稳住外资的预期和信心起到了积极作用。”中国国际经济交流中心科研信息部副部长、教授王晓红说。

日前，中国贸促会对来自26个省份的近800家外资企业进行了调研。由此形成的《2023年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，近九成受访外资企业对在华获取经营场所、纳税、市场准入、跨境贸易、促进市场竞争指标评价“满意”以上，超九成受访外资企业对2022年四季度以来中央出台的外资政策评价“满意”以上。

既回应关切，也注重提高引资质量

松下控股全球副总裁本间哲朗介绍：近3年来，松下已在中国14个地区进行了新事业基地的建设和扩张，今年已经决定建设两处；在新能源汽车等领域，松下将继续提供新价值，为中国的高质量发展做出贡献。

“此次《意见》简明扼要、准确清晰地回应了外资企业在对华投资和经营中呼声最高的一些热点议题。特别是在保障外商投资企业国民待遇方面，提到的‘保障外商投资企业依法参与政府采购活动’和‘支持外商投资企业依法平等参与标准制定工作’，对于我们来说非常重要。我们充分感受到中国对外资企业诉求的关注以及稳外资的坚定决心，非常欢迎并将积极配合，帮助这些稳外资政策措施真正落到实处。”佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树表示，在华稳定发展40年，佳能持续看好具有韧性的中国经济。

德勤中国理事会主席蒋颖认为，《意见》更加注重提高利用外资的质量，在促进先进制造业、现代服务业引资方面加大支持鼓励力度。《意见》特别强调支持外商投资在华设立研发中心，鼓励外资承担重大科研攻关项目。外资研发中心在基础前沿领域具有较强的创新能力，不仅能有力推动外企产出高质量的创新成果，还将在促进中国科技创新和高质量发展方面发挥重要作用。“2022年，中国高技术产业实际使用外资占全国的比重提升至36.1%。要把握这一趋势，吸引外资把更多的产业链高端环节布局到中国。”蒋颖说。

8月21日，商务部召开了一场《意见》政策解读沟通专场外资企业圆桌会，为外资企业答疑解惑。商务部部长助理陈春江在会上表示，商务部将会同相关部门和各地方细化《意见》任务分工，确保各项举措尽快落地见效。强化跟踪问效，进一步发挥外资企业圆桌会议等机制作用，协调解决外资企业在政策落地过程中遇到的困难；做好总结评估，为广大外资企业在华发展营造可预期、更优质的投资环境。

外资企业扩大对华投资整体趋势没有改变

8月18日，星巴克宣布在广东深圳设立创新科技中心，首笔投资约15亿元，用于提升自身技术能力及数据基础建设，进一步驱动门店和其他渠道的数字化进程。“在中国24年来，星巴克一直对中国市场充满信心，过去几年一直加大在中国的投入并加速在中国的发展。今年，江苏昆山的星巴克中国咖啡创新产业园即将开业。”星巴克企业管理（中国）有限公司首席运营官刘文娟说，公司现在有超过2000万的活跃会员，无论是产品创新还是数字体验创新，都期待更大规模地与用户共创共享。

今年前7月，阿斯利康位于江苏的生产供应基地进出口总额超过26.5亿美元，同比增长超26%。“中国有超大规模的市场、富有韧性的供应链，已成为阿斯利康全球第二大市场和面向未来发展的重要引擎。”阿斯利康全球执行副总裁王磊表示，《意见》提出要“加快生物医药领域外商投资项目落地投产”，这无疑给企业带来了更多积极的信号。阿斯利康紧抓政策机遇，陆续在江苏无锡、泰州和山东青岛等地达成多项合作协议，加大在华生产供应的投资与布局。

今年以来，世界经济增长乏力，我国利用外资承压，叠加去年实际使用外资金额比上年同期增长6.3%的高基数效应，今年上半年我国实际使用外资金额同比出现了小幅下降。但短期数据的波动并不影响外商投资持续看好中国的发展前景，外资企业扩大对华投资的整体趋势没有改变。无论是不断涌现的“访华潮”，还是上半年全国新设外商投资企业数量同比增长35.7%，都表明了中国市场对外资的强劲吸引力。

蒋颖认为，随着进一步深化改革开放举措不断落实，将吸引更多优质外资企业在华发展深耕。从长期看，中国经济超大规模市场优势非常突出，拥有大量创新应用场景，而且高素质人才资源丰富，在全球范围内的竞争优势依然明显。中国通过强化开放合作，加强同世界经济联系互动，将有助于提升国内经济运行的效率和水平，并形成更加紧密稳定的全球经济循环体系。

《 人民日报 》（ 2023年09月07日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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