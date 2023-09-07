原标题：扩大消费空间，激活“有效需求”

消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，一头连着生产发展，一头连着民生福祉，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。

今年以来，全国消费市场呈恢复发展态势。8月31日，江苏省正式发布《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》，扩大有效需求成为其中重要内容之一，其中“提振和扩大消费”被摆在首要位置。

挖掘基层潜力，建立扩大消费长效机制

今年以来，我省相继部署推进50项促进消费活动，推动消费持续恢复、稳步向好。1—7月，全省社会消费品零售总额2.66万亿元、同比增长9.1%，高于全国1.8个百分点。不过，居民消费能力和预期偏弱等问题仍然存在，需要政策进一步加力。

如何进一步稳市场扩消费？“我们将把恢复和扩大消费摆在优先位置，建立和完善扩大居民消费的长效机制。”省发改委主任沈剑荣表示，首要是全面提升居民消费能力。比如，适时调整最低工资标准，多渠道增加城乡居民收入，着力扩大中等收入群体。扎实做好重点群体就业帮扶，支持就业容量大的服务业和中小微企业、个体工商户发展，支持创业带动就业，鼓励灵活就业和新就业形态发展。推动多层次社会保障提标扩面，提升义务教育、医疗保障、养老育幼等公共服务水平。

农村是消费蓝海，也是提升城乡消费水平的关键所在。“要持续深入挖掘农村消费潜力。”沈剑荣说，下一步要构建完善城乡一体化的高质量商贸流通体系，深入开展新能源汽车下乡活动，继续支持绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，更好地在“希望的田野上”掘金。

提振城乡消费，离不开消费环境的持续改善。政策中提出，开展放心消费创建活动，年内新培育600家以上省级放心消费示范单位。为此，沈剑荣表示，“将支持打造一批‘智慧+’‘绿色+’等消费新场景，以深化创建工作，持续优化净化消费市场环境。”

今年以来，“苏新消费”四季主题促消费活动在我省如火如荼进行中，有力拉动了消费市场持续回升向好。“要突出‘政策+活动’双轮驱动，出台促消费接续政策，持续开展各类品牌活动。”省商务厅二级巡视员王存介绍，根据商务部等13个部门关于促进家居消费的文件要求，将会同相关部门尽快出台我省促进家居消费政策。筹措省级专项资金，落实“苏新消费”绿色节能家电专项补贴，进一步提振大宗消费。分行业、分类别更大力度组织开展新一轮的“销售竞赛季”，激励经营主体。

8月22日，为期一个月的“2023江苏电商直播节”在徐州启动。直播节期间，省级层面将组织直播技能大赛、助农专场等活动，各地围绕资源对接、数商兴农等主题开展特色活动，形成网络促消费“组合拳”，壮大新型消费。“下一步，全省商务系统将通过‘活动+场景’添市场动能、‘调度+会商’压部门责任，切实改善消费条件、创新消费场景、培育消费新增长点，进一步释放消费潜力。”王存说。

抢占成长市场，为新能源汽车消费“助燃”

9月1日下午，60余辆新能源重卡分别从南京新生圩港、镇江大港同步发车，它们可以在江苏境内标准化重卡新能源换电站一站式补充能源，这意味我省率先实现换电重卡跨城际多主体互通互换。预计到年底，全省将投运换电重卡1200辆以上。

今年起，新能源汽车国补正式退出，我国新能源汽车产业正式进入全面市场化拓展期。随着自主品牌崛起、基础配套设施不断完善、新车型推出和各地新能源车专项补贴出台，我省新能源汽车消费实现又快又稳发展，7月份同比增长72.9%，拉高全省限额以上零售额3.3个百分点。

两组数据尤为值得注意：1—7月，新能源汽车零售额占限额以上汽车类零售额的比重达到23.4%，占比较上年同期提高8.4个百分点；前7月，全省新能源汽车等大宗消费快速增长，7月份同比增长72.9%。从限零占比提升到大宗消费向好，无不透露出新能源汽车已成为拉动消费的“新引擎”之一。此次“支持新能源汽车消费”不仅写入“28条”，还高居第二位。

“未来一个时期，新能源汽车始终是江苏重点关注和培育的战略性新兴产业。”省工信厅厅长朱爱勋认为，拓展新能源汽车消费市场，满足人民群众绿色出行需求，需要“三步走”——稳定汽车生产是前提。我省将加强省内新能源汽车生产企业的调度和监控，确保产业链供应链稳定。创新发展是关键。我省将继续支持和鼓励企业开展前沿技术研发，特别是在车联网技术、高能量密度高安全性电池等方面加大投入力度，推出更高品质的产品。推广应用是基础。今年，我省将组织新能源汽车进县乡、进园区、进机关活动，支持鼓励车企让利促销，真正让老百姓得到实惠。

“里程效率”是限制新能源汽车推广的一大难题。此次政策中特别提到，要构建高质量充电基础设施体系，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。记者从省工信厅汽车工业办了解到，眼下，江苏充电设施建设数量和规模全国领先，并率先实现公用充电设施乡镇全覆盖、高速服务区快充桩全覆盖。今年，我省将新增建设公共充电桩2万个，帮新能源汽车车主解决充（换）电后顾之忧。

各类主题活动则是拓展市场的有效举措。王存表示，省商务厅将组织、鼓励各地开展各类新能源汽车促消费活动，比如，会同汽车相关协会和地方开展“二手车消费节”“东部沿海国际汽车博览会”等，形成多方合力，为新能源汽车市场“再添一把火”。

满足新兴需求，扩大休闲服务有效供给

刚刚过去的这个暑期，无论是特种兵旅游、“city walk”的盛行、博物馆一票难求的火热，还是各大度假区、景区、乡村旅游点的爆满，都验证了旅游消费市场的惊人热度。银联数据显示，7—8月，江苏文旅消费总额达927亿元，占全国文旅消费总额的9.14%，居全国第一。

进一步扩大有效供给、满足新兴消费，此次“28条”特别提出“丰富优质文旅和体育休闲服务供给”，包括分别安排专项资金对成效显著的旅行社和提质升级的旅游民宿进行奖补，对体育赛事和特色品牌赛事进行奖补，支持文旅消费支付便利化等。

冲刺“后半程”，各地行动频频。省里“28条”发布后，南京迅速出台“促进经济持续回升23条”，在繁荣消费市场方面，最先部署的便是“巩固文商旅消费复苏势头，切实增强服务消费拉动力”，足见对文旅消费市场的重视。

旅行社和平台企业也充满期待。“美团、大众点评数据显示，今年以来，江苏文旅消费复苏强劲，在‘五一’和端午假期中，南京市两次上榜全国十大热门旅游城市。省市系列政策的发布有利于进一步释放江苏的旅游消费潜力。”美团文旅研究院院长路梦西表示，美团可以充分发挥互联网平台的数字化能力，一方面服务好本地、异地“双客群”，另一方面依托去年底在南京成立的美团首个“文旅大数据应用与标准研究实验室”，为江苏文旅消费市场有序发展提供决策参考。

引导和扩大体育消费，成为这次政策中的新亮点。记者从省体育局获悉，我省正在研究制定《关于进一步恢复和扩大体育休闲服务消费的措施》，支持南京、常州、苏州创建国家级体育消费活力城市，大力发展水上、山地户外、马拉松等具有消费引领性的时尚运动项目。为适应群众体育休闲服务消费升级需求，省体育局计划3年推介发布100个体育消费创新场景典型案例，“我省还将推动各地开展体育消费季、体育嘉年华、体育夜市、运动市集、体育大卖场等活动拉动体育消费。”省体育局体育经济处（体育产业处）处长王峰说。

以赛事拉动消费，省体育局和省财政厅已于近日印发相关细则，安排省级专项资金对各地承办举办高端体育赛事和特色品牌赛事进行奖补，进一步提升赛事质量，加大消费拉动力强的赛事供给，延伸扩大相关消费规模。（记者 付奇 姚依依）

(责编：曹淼、李源)

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