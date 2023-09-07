江苏暑期文旅消费总额全国第一
2023年09月07日08:12 | 来源：新华日报
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原标题：江苏暑期文旅消费总额全国第一
9月6日，江苏省文旅厅发布今年暑假旅游市场数据。7月1日至8月31日，全省共接待境内外游客1.8亿人次，实现旅游总收入2600亿元，按可比口径较2019年同期分别增长13.4%和5.3%。银联数据显示，江苏暑期文旅消费总额达927亿元，占全国文旅消费总额的9.14%，居全国第一。
研学游成为暑期旅游市场主力军。全国旅游监管服务平台数据显示，暑期江苏省旅行社接待研学游23万人次，较2019年上升68.66%。携程平台江苏研学游产品订单量较2019年上升165%。
文博游方面，江苏智慧文旅平台数据显示，暑期全省纳入监测的140家文博场馆共接待游客1313.83万人次，较2019年上升31.6%。其中，18—30岁的年轻客群占比超五成，省外游客量占比达43.11%。
目前，江苏各地拥有小剧场1156座。暑期，江苏在互联网公开售票的文化演出场次8237场，观众人数达46.2万人次，演出市场票房2.62亿元。热门演出带来的跨城观演经济效应突出，举办的134场演唱会，共计拉动交通、住宿、餐饮等文旅消费超2.3亿元。（记者 付奇）
(责编：曹淼、李源)
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