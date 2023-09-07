原标题：“丝路游”“乡村游”火爆，“旅游+”新消费兴旺

甘肃是古丝绸之路的必经之地，历史文化遗存丰富，自然风光雄奇壮丽，素有“自然奇观博物馆”“民俗风情大观园”美誉。从盛夏到入秋，河西走廊“明星”大景区火爆出圈，甘南草原吸引自驾游客“向云端”闯入秘境，“陇上江南”美丽乡村绽放“古韵乡愁”留过客迎归人。

今年以来，甘肃整合各地优质文化旅游资源，持续举办大型旅游节会，加大旅游市场产品供给，将走出去宣传和请进来推广相结合，不断修炼“内功”推动文旅深度融合，打造文旅消费新场景，加速旅游行业强势复苏。

雄奇丝路揽胜景 特色民居觅清凉

大漠戈壁、七彩丹霞、广袤草原、洁白冰川……甘肃拥有除海洋和岛礁以外我国所有的地形地貌，是众多游客向往的“诗和远方”。

从晨光熹微到夕阳西下，在敦煌市鸣沙山月牙泉景区，驼队载着游客在沙丘间蜿蜒穿行，浩浩荡荡的队伍，一眼望不到头。及至夜幕降临，游客仍不愿离去。他们自发聚集在鸣沙山坡头，打开手机灯光，随风挥舞尽情歌唱，开启一场场沙漠万人演唱会。

敦煌鸣沙山旅游发展有限公司副总经理王有霞介绍，进入暑期以来，景区热度持续飙升，7月以来，景区日接待游客3万人次左右。8月9日，景区迎来今年累计游客接待量突破200万人次的“高光时刻”，较2019年提前38天，创历史新高。

今年以来，整个丝路沿线景区游客“井喷式”增长，多地接待人数突破历史高点。兰州市1月至7月接待游客4890万人次。其中，7月接待游客1268.1万人次，比去年同期暴增431.92%，比2019年同期增长31%。嘉峪关市文旅局副局长李进贤介绍，关城文物景区1月至7月累计接待游客131.61万人次，较最好的2019年同期增长74.55%。张掖七彩丹霞景区截至8月15日累计接待游客突破200万人次，比2019年同期增长28.45%。

“丝路游”火爆，“乡村游”亦受追捧。自驾“向云端”闯入甘南藏乡秘境。白云垂悬于湛蓝天际，草原如绿毯延伸。车窗外牛羊漫步、骏马驰骋，微风拂过送来阵阵花香，群山环抱之中彩色经幡迎风猎猎，金顶寺院熠熠生辉，这是盛夏甘南地平线上最绚烂的景致。

青岛游客孙德祥选择了一条风景宜人的自驾线路，川西北-甘南。当车辆穿过四川省若尔盖草原，进入甘肃省甘南藏族自治州迭部县时，高大的山脉拔地而起，两侧松柏成林、奇峰耸立。沿着河谷公路穿越层峦叠嶂，待豁然开朗，扎尕那映入眼帘。

扎尕那，藏语意为“石匣子”。恰如其名，这里四周被群山包围，最高峰云雾缭绕，山间森林、草原、青稞田渐次分布，特色民居点缀其间相映成趣。

“今年旅游比往年要好得多，我家14间客房几乎每天都是满房状态。”一家名为“石林客居”的民宿负责人尕玛来主笑着说。

甘南刚拉梅朵旅行社负责人邱海涛介绍，甘南是距内地最近、海拔最低的雪域高原之一，被誉为“青藏之窗”。一到夏天，整个甘南大景区车流不息、游人如织，是全国最具吸引力的消夏避暑胜地和感受自由的户外天堂之一。

清凉美丽乡村绽放“古韵乡愁”迎宾留客。陇南市全境属于长江流域，森林覆盖率高，素有“陇上江南”的美誉。每当各地开启“高温模式”，稻坪村、花桥村、朱家沟村等一批隐匿于陇南青山绿水间的美丽乡村吐纳清凉，成为省内外游客避暑休闲的首选地之一。陇南市文广旅局局长魏朝晖介绍，今年1月至7月，陇南市累计接待游客约1755万人次，与2019年同期相比增长42.18%，其中乡村游接待游客超1119万人次，贡献超六成。

解锁“旅游＋”新业态 流量变“留量”

近年来，多样文化体验增强游客获得感，“旅游＋”新业态备受人们青睐。

“旅游＋音乐、节会”激发文旅消费新活力。7月11日，扎尕那首届青稞音乐节在迭部县城举行，2万多名观众和游客涌入这座青藏高原边缘的小县城。从日落黄昏到夜色阑珊，一首首高亢嘹亮的山歌打破宁静、欢快婉转的弹唱抚慰人心、激情四射的rap说唱“嗨翻”全场，人们在呼喊与喜悦的互动中，深度参与了一场原汁原味的“高原草地音乐节”。

持续3天的音乐狂欢让迭部县城旅游市场繁盛一时，酒店、餐饮、农家乐门庭若市。今年，甘肃举办了敦煌行·丝绸之路国际旅游节、中国花儿大会、第三届张掖七彩丹霞热气球嘉年华等活动，极大丰富了游客体验，文旅融合进一步深化。

“旅游＋演艺”使旺季流量变现为文化消费“留量”。今年6月，全球首部洞窟式沉浸体验剧《乐动敦煌》在敦煌实现常态化演出。该剧采用移动式剧场，集古乐、舞蹈、诗歌、壁画于一体，再现千年敦煌壁画乐舞盛景。

“《乐动敦煌》自6月15日开演以来，好评如潮，截至目前已演出240余场，接待观众近10万人次，其中包括英国、新加坡等国家外宾百余人。”甘肃演艺集团董事长陈其银说。

今年旅游复苏以来，甘肃演艺市场表现十分亮眼，多部“敦煌风”文艺剧目成消费热点。据甘肃省文旅厅统计，今年以来，甘肃省投入运营驻场旅游演艺项目17个，实现票房收入1.46亿元，接待海内外游客127.48万人次。

“旅游＋高端民宿”释放康养经济新动能。甘南州玛曲县河曲马场景区负责人曾莉介绍，今年他们依托湿地草原和河曲马资源，开发的玛缇原野高端野奢酒店，借助网络平台推广“种草”后，迎来一批北、上、广、深等都市消费群体。“我们房间标价在3000元左右，主打270度全景落地窗设计，躺在床上就能看草原日落，配套5星级酒店品质服务，整个7月至8月都是满房状态，预订十分火爆。”曾莉说，只要景够美，服务到位，这类消费群体基本每年都会来。

四周林木环抱，黛瓦泥墙的古建民居与青石板铺就的小路相得益彰；曲径通幽处，石碾、石磨等旧时农耕文化符号触手可及。位于陇南市康县的朱家沟仿佛是凝固了时光的世外桃源。

凭借优渥的康养条件，坐落于朱家沟的全国甲级民宿五福临门，广受游客好评，常年宾客盈门。五福临门民宿负责人朱彦杰说，截至目前，共接待游客近5万人次，实现旅游收入约150万元。

“旅游＋研学”蔚然成风。在“莫高学堂”传承弘扬敦煌文化，在嘉峪关探寻长城营造历史，在甘肃省博物馆揭开文物修复奥秘……今年暑期，甘肃再次成为研学游的热门目的地。携程发布的《2023年暑期出游市场报告》显示，在携程平台上，甘肃研学产品销量排名靠前。历史人文、科学探索、亲近自然品类订单数较2019年都有大幅度增长，甘肃游学、研学产品报名人次相较2019年增长近4倍。

擦亮名片热度高 修炼“内功”迎复苏

“文旅产业是典型的眼球经济，必须用心用力做好宣传推介，构建全方位、多层次、立体式的宣传营销体系，不断提升甘肃文旅美誉度和影响力。”甘肃省委书记胡昌升在今年甘肃省旅游发展大会上指出，要创新营销方式，使甘肃文旅具有更大的知名度。

今年以来，甘肃省文旅部门主动“走出去”，到山东、香港、澳门等地开展专题推介活动，赴上海、济南、杭州、青岛、福州、厦门等地推介重点文旅招商项目，同时邀请网红团队走进甘肃宣传，举办“甘肃文旅抖音生态大会”“飞天舞动新丝路”“飞越甘肃航拍大赛颁奖典礼”等线下活动，让“交响丝路·如意甘肃”旅游名片闪耀全国。

今年7月，“东方甄选”直播团队走进兰州、武威、张掖、嘉峪关、酒泉等地，在为期5天的直播活动中，产生了超7550个相关视频、8.6亿次播放量、24个抖音话题、10次抖音热搜、9个微博话题和3次微博热搜的现象级宣传成效，让甘肃旅游热度持续“飙升”。

一时间，甘肃省博物馆排起长队，兰州黄河风情线上的夜游黄河和羊皮筏子项目格外受宠，嘉峪关烤肉店座无虚席……众多直播中的景区景点成为游客的“打卡胜地”“消费热榜”。据甘肃省文旅厅统计，今年1月至7月，甘肃省接待游客1.97亿人次，初步测算实现旅游综合收入1160亿元，分别恢复至2019年同期的94%和79%。

为了让游客“乘兴而来，满意而归”，甘肃各地“蛮拼的”。

甘肃省博物馆及兰州市9家博物馆实行“周一不闭馆”，最大限度满足公共文化服务需求；兰州985个机关停车位向社会开放，麦积山石窟开启应急参观线路提升游客体验；甘肃省公安厅制定了《全省公安机关服务保障旅游经济发展八项措施》，为消费者放心游甘肃保驾护航……

在擦亮名片的同时，甘肃更加注重修炼“内功”。

位于甘南州临潭县东北部的冶力关，是集高原湖泊、森林峡谷、丹霞地貌、草原风光、民俗风情等独特自然与人文景观为一体的高原生态旅游胜地。“目前，总投资2.78亿元的冶力关创建国家5A级旅游景区基础设施建设项目进展顺利，游客中心、停车场等重点基础设施建设项目已完成工程量的90%以上，配套设施也正在同步建设中。”冶力关大景区管委会主任薛瑞麟说。

“甘肃把文旅项目建设作为聚优势、强产业、活业态、促消费的重要支撑，以文旅项目建设提质增效为抓手，书写文旅融合高质量发展新篇章。”甘肃省文旅厅厅长何效祖说，近年来，甘肃省共实施文旅项目425个，其中续建项目180个、新建项目120个、前期项目125个，总投资1280.57亿元，文旅产业发展正在不断提质升级。（记者郎兵兵 林强 钟思睿）

(责编：曹淼、李源)

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