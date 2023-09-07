人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄山市发放5000万元文旅消费券

2023年09月07日08:19 | 来源：安徽新闻网-安徽日报
小字号

原标题：黄山市发放5000万元文旅消费券

　　9月1日起，黄山风景区管委会和黟县政府开始发放2000万元景区消费券，这是黄山市统筹发放总规模约5000万元文旅消费券的一部分。其中，黄山管委会每天发放5000张，黟县每天发放4000张，消费券用于所属景区门票和有关产品消费。9月4日，黄山市再次发放2000万元市级文旅消费券，与景区券形成叠加，进一步拉动消费增长。

　　9月至10月，黄山市面向全国游客发放市级券、景区券和区县券三类文旅消费券，其中市级文旅消费券发放2000万元，面向东北市场、珠三角市场发放专项消费券，面向黄山市域外游客发放旅行社类消费券（线路产品），不限定区域发放A级景区、旅游民宿、高端品牌酒店、旅游星级饭店、研学场所、文创销售场所、电影院、实体书店、娱乐场所和演出场所等消费券。另外，区县文旅消费券发放1000万元。

　　今年4月份起，黄山市开展“免减优·促消费”系列活动，并结合打造青年友好型城市，对中高考学生、高校应届毕业生和18周岁以下学生等青少年群体推出暑期免门票政策。统计数据显示，从4月1日至8月22日，黄山市共发放文旅消费券1.81亿元，已核销1.15亿元。据测算，4月至7月，黄山市发放的文旅消费券，带动该市参加活动的各景区接待游客增量77.58万人。按照抽样调查的人均花费计算，直接带来景区增量收入5.67亿元，拉动旅游总收入约40亿元。（记者 吴江海）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国“南气北上”通道年输气能力增加25亿立方米
　　人民网北京9月6日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，国家石油天然气基础设施重点工程——国家管网集团潜江—韶关输气管道广西支干线（衡阳—桂林）工程5日顺利投产，我国“南气北上”通道得到进一步拓展，有助于改善中东部地区能源结构，为该区域经济社会转型升级增添“绿色动力”。 潜江—韶关输气管道广西支干线工程投产。…
从服贸会透视AI教育 大模型助力智慧教育新变革
　　在正在举行的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，多家教育公司推出新产品、新服务，体现了科技变革下教育服务产业发展的新方向。 教育部国际司副司长贾鹏在2023年服贸会教育高峰论坛上表示，当前新一轮科技革命和产业革命加速发展，数字技术、人工智能技术成为推动人类社会根本性变革、全方位重塑的引领力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部