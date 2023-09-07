原标题：黄山市发放5000万元文旅消费券

9月1日起，黄山风景区管委会和黟县政府开始发放2000万元景区消费券，这是黄山市统筹发放总规模约5000万元文旅消费券的一部分。其中，黄山管委会每天发放5000张，黟县每天发放4000张，消费券用于所属景区门票和有关产品消费。9月4日，黄山市再次发放2000万元市级文旅消费券，与景区券形成叠加，进一步拉动消费增长。

9月至10月，黄山市面向全国游客发放市级券、景区券和区县券三类文旅消费券，其中市级文旅消费券发放2000万元，面向东北市场、珠三角市场发放专项消费券，面向黄山市域外游客发放旅行社类消费券（线路产品），不限定区域发放A级景区、旅游民宿、高端品牌酒店、旅游星级饭店、研学场所、文创销售场所、电影院、实体书店、娱乐场所和演出场所等消费券。另外，区县文旅消费券发放1000万元。

今年4月份起，黄山市开展“免减优·促消费”系列活动，并结合打造青年友好型城市，对中高考学生、高校应届毕业生和18周岁以下学生等青少年群体推出暑期免门票政策。统计数据显示，从4月1日至8月22日，黄山市共发放文旅消费券1.81亿元，已核销1.15亿元。据测算，4月至7月，黄山市发放的文旅消费券，带动该市参加活动的各景区接待游客增量77.58万人。按照抽样调查的人均花费计算，直接带来景区增量收入5.67亿元，拉动旅游总收入约40亿元。（记者 吴江海）

(责编：曹淼、李源)

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