黄山市发放5000万元文旅消费券
2023年09月07日08:19 | 来源：安徽新闻网-安徽日报
小字号
原标题：黄山市发放5000万元文旅消费券
9月1日起，黄山风景区管委会和黟县政府开始发放2000万元景区消费券，这是黄山市统筹发放总规模约5000万元文旅消费券的一部分。其中，黄山管委会每天发放5000张，黟县每天发放4000张，消费券用于所属景区门票和有关产品消费。9月4日，黄山市再次发放2000万元市级文旅消费券，与景区券形成叠加，进一步拉动消费增长。
9月至10月，黄山市面向全国游客发放市级券、景区券和区县券三类文旅消费券，其中市级文旅消费券发放2000万元，面向东北市场、珠三角市场发放专项消费券，面向黄山市域外游客发放旅行社类消费券（线路产品），不限定区域发放A级景区、旅游民宿、高端品牌酒店、旅游星级饭店、研学场所、文创销售场所、电影院、实体书店、娱乐场所和演出场所等消费券。另外，区县文旅消费券发放1000万元。
今年4月份起，黄山市开展“免减优·促消费”系列活动，并结合打造青年友好型城市，对中高考学生、高校应届毕业生和18周岁以下学生等青少年群体推出暑期免门票政策。统计数据显示，从4月1日至8月22日，黄山市共发放文旅消费券1.81亿元，已核销1.15亿元。据测算，4月至7月，黄山市发放的文旅消费券，带动该市参加活动的各景区接待游客增量77.58万人。按照抽样调查的人均花费计算，直接带来景区增量收入5.67亿元，拉动旅游总收入约40亿元。（记者 吴江海）
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国“南气北上”通道年输气能力增加25亿立方米
- 人民网北京9月6日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，国家石油天然气基础设施重点工程——国家管网集团潜江—韶关输气管道广西支干线（衡阳—桂林）工程5日顺利投产，我国“南气北上”通道得到进一步拓展，有助于改善中东部地区能源结构，为该区域经济社会转型升级增添“绿色动力”。 潜江—韶关输气管道广西支干线工程投产。…
- 评论
- 关注