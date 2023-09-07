原标题：近1.7亿人次暑期游荆楚 沉浸体验式旅游消费上升

记者5日从湖北省文化和旅游厅了解到，刚刚过去的暑期旅游旺季，湖北共接待游客近1.7亿人次，成为国内重要旅游目的地。主题乐园、研学、“诗词里的黄鹤楼”等成为今夏热词。

湖北省文化和旅游厅最新统计数据显示，今年7月、8月，湖北共接待游客16932.38万人次，其中，旅行社电子合同签订99759份、团队游游客数量55.78万人次，合同金额10.69亿元。全省文旅消费呈现出游半径增长、出游频次提升、沉浸体验式旅游消费上升的新趋势。

游客在武汉欢乐谷HOHA电音节上游玩。新华社记者伍志尊 摄

今年暑假，湖北各大主题乐园积极开展游乐活动，升级游艺设备，吸引八方游客。襄阳华侨城奇幻度假区紧跟文旅消费升级新趋势，打造休闲度假旅游新供给、新场景、新方式，接待游客近140万人次。武汉欢乐谷通过举办音乐节等活动开发暑期夜游市场，拓宽夜游业态，假期接待游客超过100万人次。

小朋友在荆州博物馆参观。新华社记者肖艺九 摄

湖北省博物馆、荆州博物馆等文博机构人气高涨。拥有曾侯乙编钟、越王勾践剑等“国宝”的湖北省博物馆，暑期接待观众93.5万人次，同比增长143%。馆内暑期推出的2023年“荆楚故事我来讲”夏令营活动，吸引数百名青少年报名，最终选出的62名小小讲述人，累计讲解1000多批次，服务公众近3万人次。荆州博物馆《漫天星斗月同辉——江汉平原原始文化展》等展览受到文博爱好者关注，暑期接待游客20万人次，较去年同期增长133%。

位于长江中游的湖北人杰地灵、风景秀丽，不少家长带着孩子在此感悟我国优秀传统文化、跟着课本打卡名山大川。今年暑期，以南水北调工程水源地为链接的“暑期第一课”等研学旅行活动在湖北各地开展，成为深化文旅融合的新亮点。相关网络平台上，“湖北研学”相关旅游产品搜索和预订热度同比增长超过200%。

据了解，在赴鄂旅游客群中，来自广东、河南、湖南、浙江等地的外省游客居多，18岁至40岁青年游客占比58.5%。随着电影《长安三万里》热映，登黄鹤楼成为众多外地游客来武汉的必选项。为此，黄鹤楼公园升级打造夜游、朝游新玩法，7月、8月接待游客量逾百万人次。（记者 喻珮）

(责编：曹淼、李源)

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