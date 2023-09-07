原标题：广东印发《促消费专项行动政策措施》 对购买九大类家电给予补贴

6日，广东省商务厅、广东省财政厅、广东省文化和旅游厅联合印发《促消费专项行动政策措施》(以下简称《措施》)，从促进家电消费、支持制造业企业设立销售公司、促进文旅消费、举办促消费活动、营造消费氛围五个方面入手，提出多项“干货”举措。

在促进家电消费方面，广东鼓励各地市举办家电（含手机）“家电焕新”活动，推动全省家电销售增长。延续《广东省加大力度持续促进消费若干措施》的做法，各地市采取企业让利一点、政府支持一点的激励政策，对消费者购买各类音像器材、家用厨房电器具、小家电、制冷电器、清洁电器、洗涤电器、保健电器、电脑、手机九大类家用电器给予补贴。省对各市（不含深圳，下同）在2023年7月1日至12月31日期间活动实行奖补政策，补贴比例和标准另行制定。

在支持制造业企业设立销售公司方面，广东鼓励各地市对大型家电、家具、家装以及其他工业、农业消费品生产制造企业今年内新设立销售公司、电商公司、大型零售法人，对大型零售企业今年内设立独立法人企业，并纳入统计达到一定规模的，给予奖补。同时，省对各地市给予一定奖励。

《措施》提出，抢抓商文旅消费旺季，持续开展文旅消费季惠民补贴活动。加快文旅品牌打造和整体形象提升步伐，面向全国和世界展现广东以及粤港澳大湾区的魅力，打造“活力广东 时尚湾区”优质品牌，吸引全国游客来粤旅游。举办文艺院团千场演出进景区和进文商旅综合体、自驾车进乡村和景区、岭南特色文旅节事活动，促进文旅消费提质扩容。

各类促消费活动也将继续铺开。《措施》提出，一方面，统筹省内省外促消费，推进“粤贸全国”品牌工程，突出“展”和“销”相结合，扩大经贸活动规模，加强广货品牌宣传推广，组织百场展会，组织1万家次广东企业参展；省市联动举办促消费活动，线上线下结合，举办食在广东、步行街（商圈）促消费、123买年货等系列全省性促消费活动。另一方面，发展会展经济，对2023年在省内举办的品牌类、创新类、成长类以及符合当地发展需求的培育期展会活动，经认定后给予资金扶持。（记者 陈晓）

(责编：曹淼、李源)

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