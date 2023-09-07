据新华社北京9月6日电（记者赵文君）记者6日从市场监管总局获悉，市场监管总局联合农业农村部近日印发《关于开展农作物种子认证工作的实施意见》，这标志着国家统一推行的农作物种子认证制度正式建立。

实施意见确定了农作物种子认证“统一管理、共同规范、政府引导、市场运作”的工作原则，明确了市场监管总局和农业农村部在相关工作中的职责分工；明确了农作物种子认证机构的资质条件、审批程序和行为规范要求；制定了农作物种子认证推广应用的有关措施，鼓励种子企业获得认证；规定了市场监管部门、农业农村部门对农作物种子认证工作的监督管理措施。

据介绍，种子认证是以高质量种子为目标、强调过程管理的标准化质量保证体系，是体现企业质量管理水平的重要标志，也是国际通行的种子质量管理模式，被誉为好种子的“信用证”、种子企业的“体检证”、国际贸易的“通行证”。实施农作物种子认证，可以提升我国种业的国际竞争力，对推动我国种子“走出去”意义重大。下一步，市场监管总局和农业农村部还将制定发布农作物种子认证目录、认证实施规则、技术规范等配套文件，推动行业管理、市场流通等领域采信认证结果。

(责编：王震、陈键)

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