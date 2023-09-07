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浙江：一杯咖啡折射乡村能级跃升新思路

郑梦雨
2023年09月07日08:51 | 来源：新华社
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“走，去村里喝杯咖啡！”——于自然野趣中品味咖啡芳香，在“诗和远方”遇见精神岛屿，这或许是乡村咖啡馆对都市人的吸引。

近年来，咖啡馆作为带有社交、消费属性的休闲驿站，其数量和经营状况从一个侧面体现着当地的消费活力和经济韧性。如果在浙江绘制一张“乡村咖啡地图”，这些标记点或依托乡野山水，或融合历史古韵，或延伸文旅业态。一杯咖啡，折射出浙江乡村能级跃升的新思路。

咖啡+生态：打造新型消费场景

穿过隧洞，步入露台，自然落差形成的瀑布直挂眼前，于半山腰悬崖处品尝手冲咖啡，远处是一片葱茏……在浙江省安吉县报福镇彭湖村的竹林深处，隐藏着一家网红咖啡馆“瀑布咖啡”。

“节假日一天能卖出400多杯咖啡。”店内咖啡师说，游客可以在山川瀑布间饮咖啡，在有天鹅水杉作伴的湖中戏水，或者在山顶草地露营。

“咖啡馆是都市人的精神驿站，能在自然山水中品一口咖啡，一下子消弭了城市与乡村的距离。”利用周末“出逃”的上海游客韩杰感叹道。

在乡村，咖啡馆可以下沉到何处？安吉的答案是山、田、湖、瀑、林、矿。这个常住人口不到60万人的山区小县城拥有300多家咖啡馆。当地的生态优势，正在转化成实实在在的经济效益。

位于安吉县梅溪镇红庙村的“深蓝计划咖啡馆”，坐落在湛蓝湖水和冷冽岩石之间，创业团队将原本废弃的矿山打造成“小冰岛”，一年内累计接待游客35万人次，最高单日接待量近8000人次，为村里带去600余万元收益。

在温州市文成县周山畲族乡，悬崖咖啡正在成为“村咖”新晋网红：这里原先是一处观景平台，海拔纵深达200多米。如今加盖了全玻璃外立面，远远望去，咖啡馆仿佛矗立于悬崖之上。

在浙南山城丽水市青田县，咖啡已经成为这座侨乡的“社交语言”：日均售出咖啡约1.5万杯、年均消耗咖啡豆超80吨……“随便走进一家咖啡馆就能喝到纯正意式咖啡。”意大利华侨徐先生说。

咖啡+古韵：助力古城焕发活力

一盏老底子盖碗，里面装着热拿铁……在宁波市鄞州区潘火街道，曾经用作教室、茶馆的蔡氏宗祠，如今变身“祠堂咖啡”，别出心裁的“中西结合”吸引了大批游客前来打卡，也为祠堂里的宁波锡镴器博物馆和宁波熨斗博物馆带来不少人气。

一缕“咖啡香”，盘活了沉寂的古建筑，激活了古镇业态——

约1公里长的绍兴老街仓桥直街，聚集了近10家风格各异的咖啡店。连续两年举办的“古城咖啡节”，不仅为咖啡店主提供了交流平台，也为打造古城新IP助力；

位于湖州南浔古镇的“哈利波特咖啡馆”将旧粮仓改造成霍格沃茨图书馆、音乐厅、咖啡吧，让游客实现魔法梦想的同时，在古镇里品咂一杯咖啡，享受休闲时光；

草糊拿铁、蛋清羊尾拿铁……漫步台州临海紫阳街，当地风味小吃与咖啡融合的创意特调咖啡，让人在唇齿间感受咖啡文化与传统文化的碰撞交融；

深藏于温州市永嘉县岩头镇粮油巷里的“隐巷咖啡馆”，脱胎于废弃粉干厂，经过90后老板滕璟霖的改造，如今宛如一个室内露营基地，复古帐篷、折叠桌椅被巧妙地安置在各个角落，满墙咖啡品牌纸杯成“打卡位”……

古镇咖啡不仅成为人与空间连接的新载体，还成为文化生长与创造的新机遇。

咖啡+文旅：提升乡村经济韧性

漫步绍兴柯桥稽东镇的“榧香书舍”，当地乡贤将咖啡与香榧结合，打造榧香咖啡，村舍间弥漫咖啡香气；宁波象山茅洋乡“青·蟹咖啡馆”依托“共富农场”新型旅游综合试点项目，不仅卖咖啡，还在村里种地、养鱼，探索稻鱼、稻虾、稻蟹共养模式，“乡创客”变身“新农人”……

乡村发展吸引了在外的年轻人回乡创业，让乡村文旅融合有了新思路。“咖啡乡创客”通过一间间“村咖”，正带动周边业态不断延伸。

在湖州市安吉县横山村，一处废弃的竹木加工厂被改造成“数字游民公社”，年轻人正围坐在公共区域一边喝咖啡一边进行头脑风暴。

公社8000多平方米的空间里设置了共享办公区和宿舍区，配套工作生活所需各种功能，2022年吸纳了473名“数字游民”入住，平均入住天数47天，平均入住年龄31岁，其中37%具有硕士及以上学历，每日平均工作时长6.8小时。

一间间咖啡店成为“数字游民”的“充电站”。看得见山、望得见水、闻得到咖啡香，这些城市人在乡村找到了他们向往的生活。

返乡参与未来乡村运营工作的安吉余村青年丁文文相信，如今的乡村既有人们向往的自然环境，又有便利的交通和相应的配套，更多人会选择与乡村连结，创造人生不一样的精彩。

“亚运会带来的热度也在浙江乡村发酵。”一名“数字游民”对记者说，“越来越多的人背起电脑，把自己放进乡村咖啡馆，就像往温暖的水里放了一块清甜的陈皮。”

新华社杭州9月6日电

(责编：王震、陈键)
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