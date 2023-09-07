人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）9月5日至7日，由印尼轮值主办的“第43届东盟峰会”系列会议在印尼首都雅加达举行，本届东盟峰会主题为“东盟要旨：增长的中心”，来自世界银行、亚洲开发银行、淡马锡、谷歌、微软、高通、空中客车、联合利华、渣打银行等国际组织、跨国公司、金融机构的2000多位企业家及高管参加了峰会，对绿色基建与弹性供应链、可持续与创新金融、数字化转型和创意经济等主题展开多角度、多层次的交流讨论。

自20世纪80年代以来，数字化转型一直是推动人类社会发展的核心驱动力。紫光集团董事长李滨受邀参加东盟峰会数字化转型论坛的“CEO炉边谈话”进行主题发言，他表示，“东盟地区数字经济潜力巨大，紫光集团愿充分发挥在中国数字经济建设中积累的经验、技术和人才，参与到东盟的数字化转型进程中，将中国经验与东盟发展相结合，为中国与东盟的合作深化以及东盟的经济成长做出更多贡献。”

东盟作为全球最具活力的区域之一，数字经济潜力巨大。研究报告显示，东盟数字经济近五年复合增长率达28.8%，已从2018年的720亿美元增长至2022年的1940亿美元，但相较于中美德日等主要经济体已达数万亿的规模，整个东盟数字经济规模仅为0.2万亿美元，增长空间巨大。

未来随着数字经济在全球各区域的深化发展，无疑会激活东盟地区的更大潜力。在各行各业的转型升级中，数字技术不仅带来了全面的效率提升、更优的服务体验，更从底层逻辑、业务流程、商业模式等所有层面，进行价值重塑，为东盟经济、社会带来一系列“质”的巨变。

李滨表示，在教育领域，新紫光集团认为数字化将打破知识壁垒，让丰富有趣、低成本部署的云上教育在未来广泛推广，实现绿色无纸化的同时，进一步助推教育公平。在医疗领域，业务互联和数据互通将让就医、诊断、检查、治疗、付费的每一个环节都更加智能便捷。交通和金融领域也不例外，通过大数据、云计算、人工智能、区块链、5G等数字技术的深度赋能，将全面颠覆产业未来。

李滨介绍，通过全面深化“云智原生”战略，新紫光集团正依托“数字大脑”全栈能力，在“云-网-算-存-端”全产业链进行前瞻布局，并推动智能制造实现场所、人员、流程、事项的无所不连，让网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及。

李滨还透露新紫光集团在东盟地区，特别是印尼的下一步规划。他表示，未来新紫光集团将携旗下产业公司共同深化在东盟的投资和布局，其中包括建立地区总部，成立研发中心，加强与本地企业合作，提升在东盟特别是印尼的本地化服务能力等，与东盟伙伴合作共迎发展机遇。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经