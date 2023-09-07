人民网成都9月7日电 （记者申佳平）“新型显示产品是信息社会的主要窗口，也是数字经济的呈现终端。”9月7日，2023世界显示产业大会在成都开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在开幕式致辞中表示，下一步将推动新型显示产业拓展下游应用，面向5G通信、人工智能、物联网、新能源汽车、元宇宙等新兴领域需求，创新产品供给。

9月7日，2023世界显示产业大会在成都开幕。人民网记者 申佳平摄

“加快推动新型显示产业高质量发展，是建设现代化产业体系的必然要求，是推进制造强国、网络强国、数字中国建设的必然要求，是满足人民群众美好生活的必然要求。”张云明介绍，近年来，我国高度重视以新型显示产业为代表的战略性新兴产业发展，从中央到地方出台了一系列重要政策举措，实施了一大批重大工程项目，有力推动了我国新型显示产业的高速发展。美国康宁和应用材料、德国默克、日本旭硝子、韩国三星和乐金显示等一批国际领先企业纷纷来华投资建设，助力我国新型显示产业链协同发展。

数据显示，2022年，我国新型显示产业全行业产值超过4900亿元，全球占比36%，继续位居首位；其中，显示器件产值3671亿元，全球占比48%；显示器件出货面积1.6亿平方米，同比增长5个百分点，助力电视机、显示器、智能手机、笔记本电脑等产品产量位居全球第一。显示技术加速迭代，创新产品不断涌现，新型显示产品与5G通信、人工智能、物联网等新兴产业加速融合，在工业控制、汽车电子、远程医疗、智慧城市等领域取得丰硕成果，助力各行各业加快数字化、智能化转型。

张云明指出，新型显示产业的基础性、战略性、先导性特征日益凸显。工业和信息化部将立足基础创新突破，以智能化、绿色化、融合化为主攻方向，增强产业链关键环节竞争力，完善产业供应体系，做强做优新型显示产业，为建设制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑。

他表示，工业和信息化部将持续加强统筹协调，发挥产业政策引导作用。切实发挥体制机制优势，建立部门协同、央地联动、政企配合的良好格局。落实“十四五”相关产业规划，加强政策引导，注重资源要素集聚和整合，促进重点区域合理布局、协同发展，推动产业向价值链中高端跃进，打造全球新兴产业发展新格局。

同时，将持续加强创新驱动，提升产业链现代化水平。细化产业发展目标和任务，强化企业创新主体地位，瞄准产业短板瓶颈，加强关键核心技术攻关，提升产业链供应链韧性和安全水平。强化前瞻布局，加速Micro LED、硅基OLED、3D显示等新兴显示技术产业化进程。拓展下游应用，面向5G通信、人工智能、物联网、新能源汽车、元宇宙等新兴领域需求，创新产品供给。

在资源投入方面，张云明提出，将推动供应链协同发展。统筹各项资源提升上游配套产业发展水平，聚焦关键材料、核心设备和关键元器件、零配件，推动技术突破、中试验证和推广应用。落实好新型显示领域免征进口关税、增值税分期纳税等政策，统筹产业链上下游需求，加强进口商品税率动态精准调控。推动上下游对接，支持龙头企业、“专精特新”中小企业融通发展。

张云明同时指出，将持续加强国际合作，促进产业多方互利共赢。坚持开放发展理念，加强全球新型显示产业链协同创新和融合发展。支持国际新型显示企业参与中国市场、分享产业红利，鼓励国内企业加快全球布局，积极开展多渠道、多层次的国际合作，打造更为开放包容的发展环境，构建开放发展、合作共赢的产业格局。

(责编：申佳平、高雷)

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