人民网成都9月7日电 （记者申佳平）9月7日，2023世界显示产业大会在成都开幕。大会开幕式上发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》（以下简称《指数》）显示，我国显示产业呈现出成长性、周期性和集聚性等特征。

按照《指数》，我国新型显示产业发展呈现四大新态势。一是我国显示产业规模持续增长，2012年至2022年，年复合增长率达到21.6%。同时带动上游材料产业的快速发展。二是显示技术持续更新迭代，推动新产品、新技术、新模式层出不穷。三是显示应用场景正在从传统的“四大应用”向“多点开花”转变。四是绿色化、低碳化成为企业关注重点，节能、环保、健康成为产业发展方向。

中国电子信息产业发展研究院院长张立介绍， 为科学评价中国显示产业高质量发展水平，《指数》以科学性、综合性、系统性、结构性和可操作性为原则，综合考虑产业链上下游的各要素对产业发展的影响，选取了5大环节、6大技术，从产业基础、成长环境、投资动力、创新活力、发展潜力等维度构建了显示产业高质量发展指数评价体系。体系共设5个一级指标、20个二级指标和若干三级指标，对多渠道数据进行动态收集整合。

张立介绍，从《指数》的整体评估来看，我国显示产业呈现出成长性、周期性和集聚性等特征，形成了庞大的产业基础，构筑了从中央政府到地方政府、从宏观政策到细分领域政策的成长环境，产业吸引投资总体超过1.4万亿元，五大显示技术竞相发展，迭代创新速度不断加快，形成了车载、医疗健康、公共显示等六大新兴显示应用。

《指数》显示，从区域布局来看，我国显示产业在原有的四大集聚区基础上已经形成了各具发展特色的高质量发展十大城市，合肥、深圳、成都等地依托完善产业链、先进技术和产能规模等优势位居前三位。从人才供给来看，高校、研究院所和企业为新型显示产业高质量发展提供了生力军，北京、上海和深圳凭借科研实力和企业基础成为人才交流最活跃的前三个地区，此外成都、合肥、南京等地也为我国显示产业培育了大量人才。从投资重点来看，资本关注重点从面板制造向产业链上游和应用环节转移，面板产线投资趋缓，上游材料投资获得的关注度则比设备领域更高。从技术发展路径来看，数字经济的蓬勃发展不仅为显示产品带来新的场景应用，同时也推动了显示产业上下游企业的数字化转型和升级。

张立同时表示，我国显示产业在高质量发展过程中，也面临着诸多挑战。一是宏观层面，经营主体相对分散，产业集聚发展有待加强；二是创新层面，创新资源集聚不足，技术引领能力亟待提升；三是市场层面，传统应用增长乏力，新兴市场增长不及预期；四是生态层面，配套能力依旧薄弱，支撑平台服务尚不成熟。

此外，张立结合《指数》对我国显示产业未来发展提出了四点建议。

一是发挥TFT-LCD产能优势，强化AMOLED技术创新能力，注重新兴技术的研究和储备，推动产业迈向高质量竞争轨道。

二是加强面板企业与上游企业协同合作，关注产业链供应链均衡发展。

三是以数字经济为着力点，探索新型显示与新能源汽车、5G、物联网的融合创新发展路径，加快开发新应用，着力打造新市场。

四是开展多层次全方位的产业生态体系建设，加强人才引培力度，坚持高水平对外开放合作，积极开展多渠道、多层次国际合作模式，促进与全球产业链的深度融合。

(责编：申佳平、高雷)

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